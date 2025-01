Psihologinja otkrila mračnu povezanost: Ovakve automobile često biraju psihopate

Vozači automobila s glasnim motorima često iritiraju ljude oko sebe, a novo istraživanje sugerira da baš takvi vozači mogu imati određene osobine koje bi vas mogle neugodno iznenaditi.

Psihologinja Julie Aitken Schermer sa Sveučilišta Western Ontario, zbog rastućeg broja vozila s modificiranim prigušivačima i pojačanim motorima koji stvaraju smetnju na cestama, razmišljala je o motivima koji stoje iza ove pojave te je provela istraživanje, piše New York Post.

“Ko zapravo želi stvarati ovakvu buku? Svaki dan susrećemo ove glasne automobile i motocikle koji me uvijek iznenade. Moj pas se preplaši, a često vidim i druge uplašene životinje poput vjeverica”, komentirala je Aitken Schermer, prenosi Hayat.

U izvještaju je napisala: “Želja za glasnim automobilom s modificiranim prigušivačem povezana je s muškarcima koji su na testovima imali visoku razinu psihopatije i sadizma.”

Psihologinja je intervjuirala 529 mladih ljudi, većinom muškaraca, o bučnim automobilima.

“Otkrili smo da su sadizam i psihopatija ključni faktori koji predviđaju tko želi modificirati svoje prigušivače, ko se osjeća više povezano sa svojim vozilom i tko misli da su glasni automobili stvarno ‘cool’. Čini se da je to ravnodušno ignoriranje osjećaja drugih ljudi i njihovih reakcija. To je psihopatija koja izlazi na površinu, a vjerojatno uživaju i u gledanju ljudi kojima to smeta”, objasnila je.

U New Yorku glasni automobili stvaraju toliku smetnju i narušavaju kvalitetu života da je gradska vlast odlučila uvesti specijalizirane kamere za praćenje buke kako bi smanjila broj nesmotrenih vozača.

