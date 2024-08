Ovaj savjet će vam na benzinskoj pumpi uštedjeti novac i spriječiti skupe kvarove

Uobičajena navika među mnogim vozačima je zaokružiti iznos koji moraju platiti na euro ili možda čak na deset eura kako im ne benzinskoj ne bi vraćali sitne kovanice. To je potpuno u redu ako ne točite do vrha spremnika, ali nije nimalo preporučljivo ako spremnik punite do samog vrha.

Naime, kada “pištolj” automatski prekine dovod ne biste smjeli dodavati još goriva da biste auto napunili “do čepa” ili zaokružili novčani iznos koji morate platiti.

Graham Conway iz britanskog Select Car Leasinga upozorio je vozače da pod svaku cijenu izbjegavaju ovu praksu te objasnio je da nastavak punjenja nakon što se crpka prvi put isključi može imati skupe posljedice.

“Stiskanje pištolja za gorivo nakon prvog klika moglo bi se činiti kao ispravna stvar da biste zaokružili iznos, ali zapravo nije. To je zato što će vjerojatno nešto goriva uopće neće završiti u vašem spremniku.

Ako zanemarite prvi klik, mogli biste natočiti preko vrha otvora spremnika za gorivo, a to dodatno gorivo završit će u malom odvodu i iscuriti na tlo ispod vašeg vozila. Također na nekim pumpama višak goriva može biti usisan natrag u cijev”, rekao je Graham Conway za britanski The Sun.

S obzirom na visoke cijene goriva, svaka kap je gotovo kao tekuće zlato pa bi ovakav gubitak u konačnici mogao biti prilično velik kako se akumulira kroz godine. No još gore je to da bi vas ova pogreška mogla koštati i velikog računa u servisu zbog mogućnosti kvara.

“Ozbiljniji problem, onaj koji bi mogao oštetiti vaš automobil i koštati vas puno novca, povezan je sa sustavom za povrat para. On sprječava isparavanje benzina ili dizela kada otvorite čep da biste napunili auto. Umjesto toga pare završavaju u posebnom filtru s aktivnim ugljenom.

Višak goriva u cijevi spremnika može dovesti do curenja goriva u taj filtar i oštetiti sustav povrata para što može dovesti do nepravilnog rada motora. Popravak ovog sustava može biti vrlo skup, kod nekih automobila i više od 500 eura”, zaključuje Conway, prenosi autoklub.

