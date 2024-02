Povećan broj uvezenih električnih vozila u BiH, raste i broj električnih punionica

Tokom 2023. godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH dostavljenim Feni, uvezeno je 240 električnih automobila, dok ih je godinu ranije u BiH stiglo 69. Vrijednost uvezenih električnih vozila, uključujući dadžbine, lani je bila oko 18,6 miliona KM.

Kada je riječ o hibridnim vozilima za njih su vlasnici izdvojili oko 97,6 miliona KM, a uvezeno ih je prošle godine 1.512, od čega 1.150 novih i 362 polovna vozila. Godinu ranije, 2022. u BiH je uvezeno 610 hibridnih vozila.

Za razvoj elektromobilnosti neophodan preduslov je infrastruktura za punjenje vozila na električni pogon. U razvijenim zemljama elektromobilnost se potiče kako kroz aktivnosti na uspostavi regulatornog okvira, koji uključuje i odgovarajuće poticaje za nabavku i korištenje električnih vozila, tako i kroz gradnju infrastrukture za njihovo punjenje.

Haris Muratović, brand manager MOON (Porsche BH), ocijenio je za Fenu da je infrastruktura za punjenje električnih vozila u BiH znatno unaprijeđena u poređenju sa situacijom prije godinu ili dvije.

– Mi imamo već 320 punjača u Bosni i Hercegovini, od toga je nekih 15-ak brzih punjača, a dva od tih 15 su oni super brzi, 150 kW. Da bi se dodatno unapredila ta infrastruktura potrebno nam je više ovih super brzih punjača i to na nekih desetak lokacija u BiH koje su na brzim cestama, autoputevima, blizu granica i koje će povezati kompletnu državu. Mi kao kompanija Porsche BH radimo upravo na tome – naveo je Muratović.

Ove godine planiraju instalirati još dva ili tri super brza punjača, a 2025. barem još pet super brzih punjača i na taj način će, kako je rekao, kad je riječ o njihovim aktivnostima, zaokružiti prvu fazu u vezi broja potrebnih brzih punjača.

– Samim tim će i svijest ljudi postajati malo naklonjenija električnim autima jer je to definitivno jedan od velikih izazova. Više nije toliko ni cijena auta, koliko sama infrastruktura – dodao je Muratović.

Za razvoj elektromobilnosti u BiH od velike važnosti je i pokretanje domaće proizvodnje pametnih punionica za električna vozila na bazi savremenih rješenja, na čemu već rade pojedine firme.

– Mislim da to ima smisla jer nije toliko komplikovano kada govorimo o takozvanoj sporoj punionici, ali je za brze punionice to malo veći poduhvat. Za ove takozvane spore AC punionice, kojih je u svijetu 90 posto, kad gledamo omjer brze i spore, to definitivno ima smisla – naveo je Muratović,pišu Vijesti

Ključan element, kako je dodao, jeste i softver koji pruža mogućnost naplate punjenja što kod nas još, koliko je njemu poznato, niko nije razvio. Muratović smatra da i tu postoji mogućnost da neka domaća softverska kompanija razvije vlastitu aplikaciju za naplatu punjenja.

Promoviranje električne energije u saobraćaju je važno jer je ovaj sektor jedan od ključnih izvora zagađenja zraka, posebno urbanih centara. Važan razlog za promoviranje elektromobilnosti vezan je i za činjenicu da nafta s oko 90 posto učestvuje u zadovoljenju energetskih potreba tog sektora, te se na taj način nastoji smanjiti ovisnost o tom uvoznom resursu.

