Blizu milion vozila: Kakvi automobili se voze u Bosni i Hercegovini?

Agencija za statistiku BiH saopćila je da se u Bosni i Hercegovini voze stari, dizel automobili. Od ukupnog broja registrovanih putničkih automobila u 2021. godini, čak 85 posto staro je deset i više godina. Slijede automobili starosti od pet do deset godina sa deset posto, zatim starosti od dvije do pet godina sa četiri posto, dok su najmanje zastupljeni (sa samo jedan posto) automobili stari do dvije godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, objavljenim u publikaciji ‘Bosna i Hercegovina u brojevima 2022’, u Bosni i Hercegovini je 2021. godine registrovano ukupno 984.899 putničkih vozila. Prema vrsti pogonskog goriva, 75 posto automobila koristi dizel, 21 posto benzin, a četiri posto alternativnu energiju.

– U Bosni i Hercegovini je 2021. godine, u odnosu na 2020. godinu, registrovano 46.785 više putničkih automobila. U istom periodu povećan je i broj registrovanih mopeda za 371, a motocikala za 1.444 komada – podaci su Agencije za statistiku BiH.

