Veliki mjesečni horoskop za decembar ,šta mogu da očekuju Jarčevi, Vodolije i Ribe

Iako vaš odnos sa kolegama nije bio najsjajniji, konačno ste u fazi mirne saradnje pa čak i prijateljstva sa nekima, i to je lepo, tako bi trebalo da bude u svakoj organizaciji.

Odnos sa voljenom osobom je na zavidnom nivou i baš zbog toga vam mnogi i zavide i voleli bi da vide kraj vašoj vezi. Ali to se sigurno neće desiti, barem ne u narednom periodu zato što vaša ljubav cveta i vaš odnos je bolji nego ikada ranije.

Ipak, u drugoj polovini decembra su moguće manje nesuglasice, ali to nije ništa bitno i trajaće vrlo kratko, nakon toga ćete se brzo pomiriti i planirati doček Nove godine u romantičnoj atmosferi, možda čak i odete na romantično putovanje…

Vodolija; Još u prvoj nedelji decembra se osećate čudno i jednostavno ne možete da se uklopite iako se to trudite već neko vreme. Pokušavate da ispravite neke greške iz prethodnih meseci, ali vam se za to nikako ne ukazuje prilika.

Osoba koju želite da sretnete toliko dugo nikako da se nađe u vašoj blizini, što se više trudite da je sretnete, to se još više mimoilazite. Na neka pitanja pokušavate da nađete odgovore u drugoj nedelji ovog meseca, ali odgovora nema, umesto odgovora dobijate samo neka nova pitanja i neke nove nedoumice.

Upleteni ste u nešto što ne razumete, ali će naredni period doneti i dosta odgovora, samo treba da budete strpljivi i da čekate. Bliži se kraj godine i ne želite da u novu godinu uđete sa neraščišćenim odnosima na poslovnom i privatnom planu.

Zbog toga je druga polovina meseca pravo vreme da se nađete sa onima sa kojima ste imali manji ili veći konflikt, i da pokušate da rešite probleme što bezbolnije, ali morate da budete spremni i na brojne kompromise pošto nije samo jedna strana kriva, za svađu je uvek potrebno dvoje.

Ribe; Imate problema na poslu i osećate se napadnuto od strane mnogih, a vi ste samo želeli da date sve od sebe, niste želeli da ispadne da ste najpametniji, najiskusniji i da znate baš sve u svakom trenutku. Ipak, ispalo je tako kao da ste stavili sebe u dominantan položaj u odnosu na druge i sada će vam biti potreban izvestan period da izgladite situaciju sa kolegama,piše Infpult

Već druge nedelje ovog meseca situacija će biti za nijansu bolja, i ako u tom smeru nastavite, do kraja meseca će sve nesuglasice biti rešene. U ljubavi ste mnogo grešili i to vrlo dobro znate. Mnogo je stvari izrečeno, a ni preko čega ne može tako lako da se pređe iako niste mislili to što ste rekli. U ovom mesecu morate poraditi na komunikaciji sa voljenom osobom, potrebno je mnogo više smirenosti i razumevanja.

Vi ste svaki razgovor započeli napadanjem, ali ova taktika vas je samo još više udaljila. Morate da promenite pristup i da posmatrate stvari iz tuđeg ugla, sagledajte svoje greške i priznajte da ni vi niste bili prava podrška u pravo vreme.

