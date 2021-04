Evo kakvo nas vrijeme očekuje do utorka

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizinama se očekuje slaba kiša, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između minus 3 i 2 stepena, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli dan. Povećana naoblaka, povremene padavine i neuobičajeno niske temperature, kod osjetljivih osoba će uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je posvetiti pažnju zaštiti od hladnoće, osobito tokom jutra, te ne pretjerivati sa aktivnostima. Danju malo ugodnije, uz blago zatopljenje. Moguće su meteopatske reakcije poput nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda.

Naredna dva dana

FOTO: ILUSTRACIJA

U nedjelju u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni u nizinama će većinom padati slaba kiša, rijeđe susnježica, a u višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 4 stepena, na jugu zemlje do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni,pišeAvaz

U ponedjeljak također se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni.

