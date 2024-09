Meteorolozi poručuju – strpite se još malo: Još danas kiša i grmljavina, a onda promjena vremena

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 5; Ivan Sedlo 10; Livno i Sokolac 11; Bugojno, Drvar i Sarajevo 12; Jajce, Široki Brijeg i Srebrenica 13; Bihać, Trebinje i Tuzla 14; Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Zenica i Zvornik 15; Doboj, Mostar i Neum 16°C.

Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Širom zemlje povremeno su mogući lokalni pljuskovi. Većinom se očekuju od sredine dana prema večernjim satima kada je na području Hercegovine moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C, prenosi Novi.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući pljuskovi od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA relativno je povoljna. Nakon tmurnog i povremeno kišovitog prvog dijela dana, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnije sa kasnim poslijepodnevnim satima. Djelimični porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Poželjno je posvetiti nešto više pažnje odijevanju tokom jutra i večeri.

Objavljena je prognoza do utorka:

U subotu 21. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječene tokove će biti dosta magle i niske oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje od 12 do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

U nedjelju 22. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječene tokove će biti magle. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C.

U ponedjeljak 23. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C.

U utorak 24. 9. 2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Većina padavina se očekuje na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C,

