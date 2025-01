Rano otkrivanje raka maternice: Jedan simptom je znak za hitan odlazak ginekologu

Karcinom maternice obično nastaje poslije menopauze. Često se javlja i kod žena koje nisu rađale, mada se ne može uzeti kao pravilo. Od najvećeg značaja za tok bolesti i prognozu je što ranije otkrivanje na redovnim ginekološkim pregledima, kao i prepoznavanje tipičnih simptoma.

Za ovaj malignitet postoji predispozicija, a faktori rizika su gojaznost, hipertenzija, dijabetes, bolesti štitne žlijezde, piknička konstitucija (oblik korpulentnije, oble građe).

Gojazne žene

– Danas znamo da je masno tkivo hormonski aktivno, te da se u njemu sintetišu različite vrste hormona koje uvijek mogu da dovedu do hormonskog disbalansa, ali i do drugih, težih bolesti. U masnom tkivu kod žena se sintetiše jedan oblik estrogena, a svaki estrogen je potencijalno kancerogen – naročito kod žena nakon menopauze. Velika količina masnog tkiva dovodi do sinteze visokih koncentracija nekih oblika estrogena koji će potencijalno kancerogeno djelovati na maternicu i dovesti do nastanka karcinoma maternice. Zato su gojazne žene u menopauzi pod povišenim rizikom od nastanka karcinoma maternice, dok su mršave žene u menopauzi i poslije ovog perioda pod povišenim rizikom od nastanka osteoporoze – upozorava u razgovoru za eKlinika portal dr. sci. med Marija Trišović, specijalista ginekologije i akušerstva.

Prema riječima dr., karcinom maternice otkriva se u najvećem broju situacija slučajno na rutinskim, ginekološkim, ultrazvučnim pregledima kada se vidi specifična slika hiperplazije endometrija. Međutim, kako kaže dr. sci. med. Trišović, ovaj karcinom veoma često može dati simptom oskudnog krvarenja iz maternice kod žena mnogo godina nakon posljednje menstruacije ili nepravilnih krvarenja van ciklusa kod žena koje i dalje imaju ciklus:

– Krvarenje je obično u vidu „spottinga“, tačkasto, oskudno. Krv je svježa i svijetla. Krvarenje traje dan ili dva, obično zahtijeva dnevni uložak i nakon toga spontano prolazi, što obično zavara pacijentkinje da je problem spontano, „prirodno“ riješen. Zato je veoma važno javiti se ginekologu na vrijeme, odmah kada se uoči krvarenje jer svako odlaganje odlaska kod ginekologa samo pogoršava postojeće stanje. Karcinom napreduje svakim danom, a osnova uspješnog liječenja je blagovremeno otkrivanje bolesti.

Dodatne pretrage

Do dijagnoze karcinoma maternice se dolazi nakon ultrazvučnog pregleda na kome, objašnjava dr. sci. med. Marija Trišović, mogu da se vide određene, specifične slike. One će ginekologu dati uvid da pacijentkinja mora da se pošalje na dodatne pretrage.

– Od dodatnih pretraga u slučaju karcinoma maternice svakako je najvažnija eksplorativna kiretaža, koja se radi u dnevnoj bolnici. Intervencija se obavlja u kratkotrajnoj, opštoj intravenskoj anesteziji, kratko traje i nakon dva do tri sata pacijentkinja se može otpustiti kući. Definitivnu dijagnozu postavlja patolog, a shodno istoj se nastavlja ili obustavlja liječenje. Terapija karcinoma maternice je hiruška i zračna. Procent preživljavanja je visok ukoliko je bolest otkrivena u početnim stadijima. Petogodišnje preživljavanje je znatno više u odnosu na neke druge karcinome, kakvi su, naprimjer, karcinom jajnika ili karcinom grlića maternice – objašnjava dr. sci. med. Marija Trišović,piše Avaz

Krvarenje van ciklusa ili nakon menopauze

Prognoza bolesti zavisi od stadija bolesti zato su preventivni pregledi u menopauzi i nakon menopauze obavezni minimalno na svake 2 godine.

– Svaka žena koja uoči bilo kakvo nepravilno krvarenje van ciklusa ili nakon gubitka ciklusa, mora hitno da se javi ginekologu. Od obaveznih procedura, obavezno je da se pored ginekološkog pregleda tada obavi PAPA test i ultrazvuk. Ne treba čekati da krvarenje samo od sebe prođe, jer će se u vise od 85 posto slučajeva ono ponoviti – naglašava specijalista ginekologije i akušerstva.

Gojaznost nije samo estetski problem

Higijensko dijetetski režim je od posebnog značaja nakon menopauze, s obzirom na to da je jedan od načina prevencije ove vrste karcinoma.

Šta nam PAPA test, rezultat grupa i kolposkopija govore o raku grlića maternice?

– Opšte je poznato da gojaznost više nije pitanje estetike, već pitanje zdravlja, te da gojaznost nosi sa sobom rizik od neizlječivih bolesti. Kako bi žena nakon menopauze bila zdrava, potrebno je da održava optimalnu tjelesnu težinu – objasnila je specijalista ginekologije i akušerstva.

