Osam znakova upozorenja: Simptomi koji otkrivaju da možda imate dijabetes

Ovo su prvi signali koje vaše tijelo može poslati kada razvijete dijabetes:

1. Povećana žeđ

Vrlo čest rani znak dijabetesa, pojačana žeđ se događa jer dijabetes uzrokuje nakupljanje šećera (glukoze) u krvotoku. Obično bubrezi obrađuju glukozu, ali kad su prebukirani, višak glukoze ispire se mokraćom.

2. Učestalo mokrenje

U ranom dijabetesu tijelo će povećati proizvodnju mokraće, pokušavajući izbaciti taj višak šećera u krvi.

“Važno je znati što je normalno za vaše tijelo”, kaže Leigh Tracy, koordinatorica za dijetetičare i dijabetes u Medicinskom centru Mercy u Baltimoreu: “Prosječna osoba mokri između sedam i osam puta dnevno, ali za neke je normalno i do 10 puta dnevno.”

“Ako mokrite više od svoje norme, a posebno ako se više puta budite usred noći kako biste mokrili, odmah razgovarajte sa svojim liječnikom”, kaže Tracy. prenosi “Index“.

3. Pretjerana glad

Dijabetes uzrokuje nekontrolirani rast glukoze u krvi. Istodobno sprječava stanice da koriste glukozu za energiju. Zbog tog nedostatka energije možete osjećati intenzivnu glad.

4. Umor

Budući da dijabetes istodobno povisuje šećer u krvi i sprječava tijelo da ga koristi za energiju, to vas može umoriti. Učestalo mokrenje također može poremetiti vaš san.

5. Zamagljen vid

Prema klinici Mayo, visoka razina glukoze u krvi povlači tekućinu iz vaših tkiva, uključujući i područje vaših očiju. To može utjecati na vašu sposobnost fokusiranja i uzrokovati zamagljen vid. Dijabetes također može uzrokovati stvaranje novih krvnih žila na mrežnici, oštećujući postojeće žile. Ako te promjene napreduju te ih ne liječite, mogu dovesti do gubitka vida.

6. Posjekotine ili modrice koje teško zacjeljuju

Dijabetes može uzrokovati sporije zacjeljivati ozljede kože, poput posjekotina i modrica. Visok šećer u krvi može ukrutiti krvne žile, usporavajući protok krvi i sprječavajući da kisik i hranjive tvari dođu do posjekotina i modrica kako bi im pomogli u zacjeljivanju. Dijabetes također može oslabiti imunološki sustav, usporavajući prirodne procese oporavka u tijelu.

7. Nenamjerni gubitak kilograma

Gubitak kilograma bez ikakvih promjena u prehrani ili vježbanju može zvučati sjajno, ali to je predobro da bi bilo istinito (i zdravo). Može upućivati na ozbiljna zdravstvena stanja poput hipertireoze, raka ili dijabetesa. Kada dijabetičari gube glukozu čestim mokrenjem, gube i kalorije. Dijabetes također može spriječiti stanice da apsorbiraju glukozu iz hrane za energiju, a tijelo umjesto toga može početi sagorijevati zalihe masti kao gorivo. I jedno i drugo može rezultirati gubitkom kilograma.

8. Trnci, bol ili utrnulost ruku ili nogu

Dijabetes može dovesti do vrste oštećenja živaca nazvane neuropatija, koja može uzrokovati trnce ili utrnulost ekstremiteta poput ruku ili stopala, piše Eat This, Not That.

