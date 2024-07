KAKVI SU HOROSKOPSKI ZNACI KAD OSTARE – Jarac je bolji nego u mladosti, Djevice postaju gunđala

Zodijak bi mogao da otkrije kakvi ćete biti vi, vaši partneri ili prijatelji kada ostarite.

Astrologija kaže da su karakteristike pojedinih horoskopskih znakova uglavnom određene položajem zvijezda pri rođenju, ali postoje i neke promjene u karakteru koje postaju izražajnije kako starimo. Osobine tipične za neki astrološki znak u mladosti, ponekad se mogu pretvoriti u svoju suprotnost pod stare dane.

Ovan

Kako su tokom cijelog života stalno u akciji, to se nastavlja čak i kad ih sustignu godine. Po prirodi su individualci i uvijek će svojim bližnjima pripremati različita iznenađenja i uzbuđenja. S njima je život dinamičan i nikad dosadan. U starosti će biti takođe vrlo aktivni, jedino ako ih bolest ne spriječi. Teško da mogu voditi miran život i ako im nedostaje aktivnosti ili uzbuđenja, mogu postati pravi gnjavatori. Ako mogu, do posljednjeg trenutka života baviće se sportom. Kada je u pitanju porodica, svima će se uplitati u životne odluke, očekivati da ih slušaju i da su bitan faktor, a nikad se neće dogoditi da o nečemu nemaju mišljenje.

Bik

Tokom cijelog života pripadnici ovog znaka žele i traže najbolje za sebe, od ljubavi do materijalnog bogatstva. Budući da Bikovi više od svega vole hedonističke užitke u životu, starost će im biti lijepa ako su se kroz život dovoljno materijalno osigurali. Ne vole da dijele svoje bogatstvo sa drugima, ne po svaku cijenu. Ukoliko ostare u oskudici, mogu postati puni gorčine i nezadovoljstva. S partnerom će odnos biti sličan kao i kroz cijeli život, a važno je naglasiti da Bikovi imaju snažan libido i u starosti. Biće omiljeni među unucima jer će se s njima osjećati prirodno i prijatno. Međutim, njihova tvrdoglavost može dovesti do porodičnih sukoba.

Blizanci

Kroz život traže priliku da se istaknu i potvrde u svojoj okolini, a njihovim partnerima u svakoj životnoj fazi, od početka veze, treba biti jasno koliko im je važan društveni život. Putovanja i kretanja među ljudima nešto je što ih obogaćuje i čini srećnim. Ako uz sebe imaju životnog saputnika koji je sličnog senzibiliteta kao i oni, nikada im neće biti dosadno, nego će starost ispuniti raznim aktivnostima i putovanjima. Ukoliko se dogodi da ostanu sami, neće im biti potrebno mnogo vremena da obnove stara poznanstva ili steknu nova, pa čak i da upoznaju nove partnere u poznijim godinama. Mladi ili stari, bake i deke Blizanci mogu pratiti brzi dječji tempo. Neprestano će pokušavati da svoje unuke naučiti novim stvarima.

Rak

Mladi Rak je izrazito osjećajna i introvertna osoba s kojom treba biti nježan i pažljiv i kroz život mora da nauči kako da izađi iz svijeta snova i da prihvatiti život sa svim radostima i tugama, kao i svi ostali. Kada konačno donesu neku odluku, čvrsto idu do zacrtanog cilja, pa kada osnuju stabilan dom i porodicu, provešće prijatnu starost ispunjenu mnogobrojnim porodičnim okupljanjima sa najbližima. Ako ostanu sami, postaće tužni i melanholični, a ponekad čak i depresivni. Ovi ljudi sve pamte pa nerijetko i žive u prošlosti. Kad ostare biće vječno spremni da kritikuju druge, naročito vlastitu djecu.

Lav

Od rođenja pa kroz život, pripadnici ovog horoskopskog znaka teže za tim da budu u centru pažnje, a najveća uvreda za njih je kad ih ignorišu. Treba ih stalno usmjeravati tako da znaju da u životu ne postoji samo potreba i želja pojedinca. I u starosti su vrlo tašti. Važno im je da se za njih čulo i da se za njih zna. Ako su nešto postigli, u stanju su satima pričati o svojim dostignućima. Ako su rezultati izostali, pretvaraju se u osobe koje su sklone i lagati kako bi se prikazali u najboljem svjetlu. U porodičnim odnosima ne boje se ničeg. Zaboravili su neprijateljstva i negativne misli pa postaju darežljivi.

Djevica

Djevice uvijek žele da znaju unaprijed šta će se događati. Tako i u slučaju odluke o zajedničkom životu s partnerom, najprije sagledaju kakva je njihova zajednička budućnost, a isto čine i pri planiranju poslova, porodice… U kasnijim godinama života Djevice postaju sve zahtjevnije u perfekciji organizacije života i poslovnih obaveza. Svaka sitnica u njihovom životu mora da ima tačno određeno mjesto. Ako je Djevica u životu propustila nešto njoj važno, pod stare dane će dosta prigovarati i gunđati. U suprotnom, osobe rođene u ovom znaku će proživljavati drugu mladost. Iako vole da kritikuju vole svoju porodicu bezuslovno i uvijek će biti tu da im pomognu. Mnogo lekcija koje Djevice neumorno pokušavaju da nauče svoje najbliže dolaze iskreno od srca.

Vaga

Pripadnici ovog znaka su veseli i nasmijani, druželjubivi i vode računa o svom imidžu. Najčešće su u centru pažnje u svom okruženju. No, pri donošenju bilo kakvih odluka su vrlo neodlučni. Brak im je nešto najvažnije u životu, jer oni na život gledaju kao na nešto što treba proživjeti u paru. Ljubav i iskrenost su njihovi ideali. U starosti će biti ispunjeni i sretni ako su zajedno sa svojim partnerom. Ako su ostali sami, osjećaće se usamljeno. Prema porodici su nekonvencionalni u svim ulogama – prema djeci će se u starosti odnositi kao prema prijateljima, a unuke će maksimalno razmaziti.

Škorpija

Pripadnici ovog znaka poznati su po tome što su u životu često na ivici, bacaju se na izazove, ruše tabue, rade ono što žele. S vremenom, ako su dobro usmjereni, pronalaze svoj smisao u poslu i porodici, a veliku važnost pridaju seksu i odnosu s partnerom. Ako na toj strani nisu ispunjeni, često mogu tražiti utehu van veze. I u starosti su aktivni, naročito ukoliko su zadovoljni postignutim u aktivnom razdoblju života. Uvijek su imali sklonosti ka sportskim aktivnostima pa će i u ovom životnom dobu biti aktivni u toj sferi. Ako su sami posvetiće se proučavanju svega skrivenog, okultnog, a posebno će se zanimati za temu smrti. Kao bake i deke biće vrlo emotivni, puni ljubavi ali će i puno tražiti te su lako uvredljivi i mogu prekinuti odnose ako smatraju da ih porodica iskorišćava.

Strijelac

Oni su veseljaci od malih nogu, a to ostaju i do poznih godina. S njima nema velikih briga, sve teče ujednačeno i postupno i uživaju u vedrijoj strani života. Kad osnivaju porodicu, to čine spontano. Umjereni su i uravnoteženi pa ih svi rado prihvataju. Smisao za humor kod njih igra važnu ulogu u životu i to im pomaže da savladaju sve teškoće. S partnerom će imati dobar odnos ako je među njima puno poštovanja, ali ako je bilo razdora i udaljavanja, ne treba čuditi ako se odluče da vode zajednički život samo na papiru, a ispunjenje će pronalaziti u poslu, hobijima, prijateljima. U starosti će rado prenositi svoje mudrosti i životna iskustva. I tada ih neće napustiti smisao za humor i sklonost pozitivnom gledanju na život.

Jarac

Osobe rođene u ovom znaku se u mladosti ponašaju preozbiljno za svoje godine, pomalo su kruti i hladni. Iza svega se zapravo krije osjećajnost, ranjivost, ambicioznost. Zato se sve pažljivo priprema, organizuje i zrelo i kontrolisano ponaša. Tek u starosti ove osobe počinju da se opuštaju i postaju veseliji s izrazitim pozitivnim stavom prema svemu. Prema porodici su odgovorni i brižni.

Vodolija

U mladosti se ističu u svojoj okolini po nekom specifičnom talentu. Ističu se i po svakojakim ludorijama i zato ih treba kontrolisati i pravilno usmjeravati. Ponekad u brak stupaju naglo i na sasvim nekonvencionalan način ili pak žive kao pustinjaci održavajući neke isprekidane veze. U starosti se prepuštaju svojim željama i sklonostima kojima se nisu mogli posvetiti u aktivnom dijelu života. Kao bake i deke oni su luckasti, originalni i oni s najluđim poklonima.

Ribe

U mladosti su to djeca sklona sanjarenju koju povremeno treba “spustiti na zemlju”. Često su uspješni i priznati u umjetničkim vodama. I u braku su skloni idealizaciji partnera a u skladnom braku zaista uživaju. U starosti se konačno prepuštaju svojim sklonostima i kreativnosti ili jednostavno ljenčare. Ponekad to ljenčarenje predugo traje i treba ga usmjeriti u nekom korisnijem smjeru. Ponekad iz dosade i sami smišljaju kojekakve intrige. Kao bake i deke žele da imaju što bliži odnos sa unucima, piše alo.

