7 znakova koji pokazuju da forsirate vezu koja neće uspjeti

Forsiranje veze koja neće uspjeti može biti emocionalno iscrpljujuće i štetno za obje strane. Prepoznavanje znakova da vaša veza možda nije na pravom putu može vam pomoći da donesete ispravne odluke za svoje mentalno zdravlje. Zato, obratite pažnju na znakove koji otkrivaju da je veza u krizi.

Stalno se svađate

Stalni sukobi gotovo na dnevnoj bazi upućuju na vezu u kojoj nešto nije u redu. Naime, ako ne možete naći rješenje za svoje sukobe ili ako se stalno vraćate na iste probleme, to je ozbiljan znak upozorenja.

Manjak povjerenja

Ako stalno sumnjate u partnerovu vjernost ili motive, to je znak da vam je veza na klimavim temeljima. Stoga, želja partnera da kontrolira drugu osobu u vezi naglašava upravo to – manjak povjerenja. Isto je s ljubomorom, ona može biti znak da nešto nije u redu.

Emocionalna udaljenost

Jedan od znakova emotivne udaljenosti i forsiranja veze je – nedostatak komunikacije. Naime, ako rijetko razgovarate o osjećajima i mislima, to s vremenom može dovesti do udaljenosti. Također, ako izbjegavate emocionalnu ili fizičku intimnost, veza gubi smisao.

Manjak podrške

Ako vam se čini da partner pruža premalo podrške, to je znak problema. Također, ako se osjećate usamljeno čak i kada ste zajedno, to je ozbiljan znak da nešto nije u redu.

Različiti ciljevi i vrijednosti

Nije slučajno da se ljudi istih vrijednosti bolje slažu jer one s vremenom postaju važne. Naime, ako imate različite vizije budućnosti (npr. brak, djeca, karijera), veza će teško funkcionirati dugoročno. I to odmah na početku veze treba uzeti u obzir, tako da se kasnije ne biste prepirali oko toga. Na koncu različite vrijednosti, stavovi i mišljenja mogu dovesti do prekida.

Nedostatak međusobnog poštovanja

Ako se ponašate nepristojno jedno prema drugome, to može uništiti temelje veze. Treba znati da i stalno omalovažavanje ili kritiziranje partnera može uništiti samopouzdanje i povjerenje.

Osjećaj gubitka sebe

Ako osjećate da gubite sebe i svoje interese zbog veze, to može biti znak da forsirate nešto što nije dobro za vas. Dakle, ako stalno stavljate partnerove potrebe ispred svojih i osjećate se nesretno, to nije zdrav odnos.

Sve to može biti radi straha da ne budemo sami, no loša je veza gora za psihu nego nikakva, stoga je dobro prepoznati znakove kad je bolje krenuti dalje, prneosi 24sata.

