MAŠTARIJE HOROSKOPSKIH ZNAKOVA Strijelac sanja o putovanju u novom autu, Škorpija o tajnoj vezi

Ovan

Mašta o putovanju na najudaljeniju tačku na planeti jer baš tamo još niko nije bio. On jednostavno mora da pokuša pa kud puklo da puklo! Žena Ovan mašta o neustrašivom i neodoljivom pustolovu koji će je „oteti“ usred bijela dana i odvesti u nepoznatom pravcu.

Muškarci sanjaju o odlasku na utakmicu svog omiljenog kluba koju nikako neće propustiti, pa makar zato ne spavali tri dana. I tada na nekoj sportskoj tribini u nekom dalekom gradu, ugledaće egzotičnu ljepoticu iz svojih dječačkih snova, baš u trenutku kada čitav stadion bude odzvanjao od vike i aplauza oduševljenih navijača.

Bik

Osim što mašta o tome da uvijek ima puno novaca, Bik sanja i o velikoj porodičnoj kući s prostranim vrtom i travnjakom po kom trčkaraju djeca, dok on s društvom pravi roštilj i pijucka pivo. Žena rođena u ovom znaku mašta o vikendu ili odmoru negdje na selu ili u prirodi, okružena članovima porodice s kojima će uživati u domaćim specijalitetima, pretresti sve porodične teme i ugostiti prijatelje. Najveći hedonista od svih znakova, Bik, sanja o mogućnosti da može svima da pokaže kako treba uživati u onome što čovjek ima ili što je on stekao, a to obično kod Bika nikada nije malo.

Blizanci

Kada bi dan, ili bolje reći noć, bila dovoljno duga da Blizanci mogu provesti neograničeno vrijeme na Internetu, uz igrice, guglanje i četovanje, njihovoj sreći ne bi bilo kraja. Muški Blizanci maštaju o tome da mogu da spavaju u bilijar-klubu, neprekidno borave u kladionici, a kad napokon uveče stignu kući, naruče picu i smjeste se ispred televizora. Ako muškarac Blizanac zamišlja da je Petar Pan, onda žena Blizanac mašta da bude Zvončica koja svuda stiže, ne zadržava se dugo, a putuje (u svom novom italijanskom automobilu) s jednim, telefonira drugom, dok misli na trećeg udvarača.

Rak

Ovaj znak najviše mašta, iako je zapravo vrlo praktičan. On priželjkuje mnogo više uzbuđenja nego što bi se to na prvi pogled za njega moglo reći. Njegovi snovi i maštanja imaju veze s brzom vožnjom u najnovijem modelu sportskog automobila i putovanjem u neku prekookeansku zemlju ili grad u blizini nekog jezera gdje bi mogao da upozna lepoticu bujnih oblina iz svojih najsmjelijih snova. Žena rođena u ovom znaku mašta o maskiranom zavodniku (kolegi ili komšiji) koji se noću penje do prozora njene sobe i odvodi je sa sobom u noć, dok ona pretrnula od uzbuđenja, misli da sve to sanja.

Lav

Cilj svih njegovih maštanja svodi se na jedno da bude uspješan, ali ne samo u profesionalnom smislu, već da može da uskladi svoj posao s porodičnim obvezama. Jer, kao što mu je stalo do karijere, Lav takođe voli da vodi računa o svojoj porodici, partneru, djeci i kućnim ljubimcima (posebno mačkama). Žena rođena u ovom znaku sanja o toplom porodičnom gnijezdu koje će biti njena oaza iz snova i u kom nikome neće ništa nedostajati, jer će se ona lično pobrinuti za to! Lav takođe mašta da svojoj djeci omogući najbolje uslove za školovanje, bavljenje umjetnošću ili sportom koji vole.

Djevica

Sve ono što nije stigla za vrijeme radne nedelje, Devica mašta da završi tokom vikenda ili odmora. Partneru će dati slobodan dan, djecu će poslati na časove jezika, slikanja ili sviranja, rodbini će reći da želi da se odmori, a ona će s užitkom i detaljno prionuti na sređivanje nereda na svom radnom stolu ili u radionici (napraviće napokon red u kutijama za alat), kuhinji ili ostavi (složiće sve začine i teglice po odgovarajućim bojama). A kada sve dotjera tako da bude pod konac, zadovoljna Devica dohvatiće najnoviji modni časopis ili omiljenu knjigu, i zasladiće se – čokoladom.

Vaga

Ljubav, ljubav i samo ljubav! Uvijek mašta o ljubavi, pa svoje snove primenjuje i na javi. Kad god može. Vaga voli da uživa. Pa neka su u pitanju i sitnice, ona ih postavlja na presto svojih maštarija. Ona obožava izlazak u nov egzotični restoran s prijateljima, na otvaranje izložbe ili nedjelje mode i misli eto prilike za nova poznanstva, druženja i zašto ne – ljubavi. Žene Vage maštaju o zgodnim tipovima koji će ih oboriti s nogu svojim načinom udvaranja, dok muškarci Vage sanjaju o modelima s naslovnih strana modnih magazina koji će skliznuti pravo u njihov zagrljaj.

Škorpija

Škorpija mašta o tajnoj ljubavnoj vezi sa seksepilnom osobom koju svakodnevno viđa u svom susjedstvu, na poslu ili u obližnjoj prodavnici. To što ona i ne pomišlja da je predmet njegovih snova se Škorpiji još više sviđa. On nju već zamišlja u čizmama od zmijske kože s visokom potpeticom, a ako je Škorpija žena – predmet njenih skrivenih želja je buntovan, mačo-tip, obučen u kožnu jaknu, pantalone i kaubojske čizme koji će je natjerati da se u potpunosti podčini njegovoj volji.

Strijelac

Iako Strijelac često putuje, on o tome najviše i mašta, a u ta maštanja naravno uključen je i najnoviji model sportskog automobila. Sanja o odlasku u zemlju u kojoj nikada ranije nije bio i tamo upoznaje tajanstvenu strankinju koja će ga toliko zaintrigirati da neće prestajati misliti na nju. Žena Strijelac vječito žudi da otputuje, sama ili s prijateljima i uživa u istraživanju novih predjela i upoznavanju novih običaja bilo da ispija beduinski čaj u Egiptu, obilazi Budimpeštu ili uživa u ritmovima Kube. Ona će s uživanjem uraniti, spakovati svoju torbu i krenuti u novu pustolovinu.

Jarac

Obožava da luta, makar u mašti, u neistražene i nedostupne dijelove svijeta u kojima nikad nije bio ili o kojima je čitao u dječijim pustolovnim romanima. Žena rođena u ovom znaku sanja da se nađe usred neke velike međunarodne istraživačke ekspedicije u Africi, zakamuflirana velikim naočarima za sunce i tamo upoznaje tajanstvenog stranca koji radi na tom važnom projektu. Muškarac Jarac stalno priželjkuje da nađe malo slobodnog vremena za dogovor s izdavačem u vezi s knjigom koju već duže vreme ima u planu ili za odlazak na izlet s prijateljima iz planinarskog kluba.

Vodolija

Muškarac Vodolija mašta o tome da kupi najnoviji model mobilnog telefona koji niste vidjeli ni u jednoj televizijskoj reklami, ali i da se napokon pozabavi djelovima za svoj auto koje je uspio da nabavi na sajmu ili preko prijatelja, a zatim s tim istim prijateljima produži uveče na piće i ostane do jutra u nekom klubu. Nije da on to i ne radi, ali dan je tako kratak. Žena Vodolija mašta o upornom, dosljednom, tradicionalnom, patrijarhalnom (i bogatom) muškarcu kom neće moći da odoli čak i ako bude morala da ga povede na koncert svoje omiljene grupe ili u kupovinu.

Ribe

Maštaju o odmoru na rajskom otoku iz (njihovih) snova, u hladu palmi ili na nepreglednoj, bijeloj pješčanoj plaži u mediteranskom mestu kao iz bajke, gdje miriše borovina, dok one pijuckaju aromatični koktel koji im je poslužio zgodni konobar ili konobaric. Muškarac rođen u ovom znaku sanja o noćnom provodu na plaži, a žena Riba sanja o muškarcu punom romantike (i novca) s kojim će se iskrasti u noć, a da nikome za to i ne kaže, piše alo.

Facebook komentari