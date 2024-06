Ženama rođenim u ovom znaku dobrota će doći glave: Sve praštaju i uvijek završe sa pogrešnim muškarcem

Ako je vjerovati astrolozima, horoskop nam može otkriti puno toga o ličnosti svakog horoskopskog znaka, a između i ostalog koje su to osobe koje vide samo dobro u ljudima, pa im promaknu neke važne stvari zbog kojih kasnije ispaštaju, piše krstarica.

Neke žene su nepopravljive sanjarke koje ne vide ništa loše i pronalaze opravdanja za sve greške partnera, a neke su toliko brzoplete da zaborave da dobro razmisle prije nego što se upuste u vezu, i tako na kraju i jedne i druge završe sa potpuno pogrešnim čovjekom.

Kako se u narodu kaže osoba koja dozvoli da joj neko „sjedne za vrat“, je osoba koja može da trpi tuđi bezobrazluk.

Astrologija kaže da se žene rođene u slejdeća četiri znaka Zodijaka uvijek lijepe za pogrešne muškarce!

Ovan

Žene rođene u znaku Ovna su odvažne, prepune avanturističkog duha i privlači ih uzbuđenje koje donosi svakodnevica u pokretu. Međutim, ovaj neustrašivi pristup životu ponekad ih može odvesti u zagrljaj muškarca koji ne traži isti nivo predanosti, piše Astrotalk. Zbog impulsivne prirode, često ne vide znakove upozorenja, pa pre nego što to shvate, nađu se u lošoj ljubavnoj vezi koja zapravo nije u skladu s njihovim dugoročnim planovima i ciljevima.

Blizanci

Žene rođene u ovom znaku su poznate po brzopletosti, šarmu i društvenoj prirodi. Iako ih ove kvalitete čine magnetima za suprotni pol, one ih, takođe, mogu odvesti prema muškarcima koji možda nisu iskreni u svojim namerama. Dvostruka priroda zna u ženama Blizancima da stvori borbu između želje za dubokom emocionalnom vezom i površne privlačnosti. To je razlog zašto se često nađu u vezama kojima nedostaje dubina za kojom one uistinu tragaju.

Vaga

Žene Vage prave su romantičarke, uvek u potrazi za savršenom ljubavnom pričom. Međutim, ova potraga za idealizovanom romansom može ih navesti da ignorišu znakove upozorenja i budu s muškarcima koji emocionalno nisu na istom nivou kao one. Vage imaju urođenu želju za skladom, a to ponekad zna toliko da ih zaslepi da ne vide kako novi partner možda neće iskazivati jednak nivo predanosti. Sve to na kraju vodi do nezadovoljstva jer veza nije skladna.

Ribe

Žene Ribe su sanjalice koje često vide najbolje u ljudima. Iako je ovaj kvalitet simpatičan i generalno dobar, takođe ih može dovesti do toga da se zaljube u pogrešnog tipa. Njihova saosjećajna priroda navodi ih da ostanu u vezama duže nego što bi trebalo, čak i kada vide jasne znakove nekompatibilnosti. Emocionalna dubina Riba ponekad će pomutiti njihovo rasuđivanje o potencijalnom partneru i njegovom karakteru.

