Sve zavisi o osobi, a za to je možda kriva astrologija. Ljudi rođeni u ovim horoskopskim znakovima najbolje lažu.

Blizanci

Blizanci, poznati po svojoj dvostrukoj prirodi, pravi su majstori obmane. S njima nikada ne znate na čemu ste jer su sposobni istovremeno voditi dva paralelna razgovora i uvjeriti vas u dvije potpuno različite istine. Njihova izvanredna komunikacijska vještina čini ih uvjerljivim lažljivcima.

Vaga

Vage su pravi diplomati zodijaka. Njihova prirodna želja za harmonijom i izbjegavanjem sukoba često ih vodi do manjih ili većih laži kako bi održale mir. One će vam reći da izgledate fantastično u toj haljini, čak i ako to ne misle. Ali, ko bi im mogao zamjeriti? Njihova ljupkost i šarm osvajaju srca, pa im često i oprostimo te male laži.

Ribe

Ribe, sanjari zodijaka, sklone su uljepšavanju istine kako bi izbjegle surovu stvarnost. Njihove laži često su nevine, gotovo pa plemenite. Ako vam Ribe kažu da su se zadržale na poslu zbog previše posla, a zapravo su plakale uz tužan film, to je samo njihov način bijega od stvarnosti. Njihova mašta je toliko bogata da ponekad ni same ne znaju gdje završava istina, a počinje fikcija, prenosi “Index“.

