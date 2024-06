5 načina da vam jagode rađaju do jeseni

1. Izaberite pravu sortu jagoda

Postoji Sorta Brila, Sibila i Aprika – sve ove sorte jagoda imaju funkciju brzog prilagođavanja, otpornosti na bolesti i visokok stepena rađanja.

2. Njegujte prave uslove za uzgoj

Posadite jagode u zemlju u rano proljeće ili jesen. Dobro, dobro drenirajuće, ilovasto zemljište sa pH vrijednosti između 5,5 i 6,8 je najbolja situacija. Obogatite zemlju dobro trulim stajnjakom ili kompostom, jer jagode to obožavaju.

Izložite ih sunčevoj svjetlosti od četiri do šest sati, a kada zalivate jagode izbjegavajte da pokvasite lišće.

3. Podstaknite rast đubrenjem

Uobičajeno, đubrenje jagoda treba obaviti u proljeće, i ponovo kada bobice počnu da se pojavljuju.

Uravnoteženo 10-10-10 granulirano đubrivo koje je vremensko oslobađanje hraniće biljku tokom cijele sezone ako se primjeni u proljeće. Ova opcija je odlična za voće koje se uzgaja u kontejnerima.

Neki baštovani tvrde da će upotreba đubriva bogatog kalijumom tokom cvjetanja i plodova povećati veličinu i broj bobica, prenose nezavisne

Organske opcije za ishranu jagoda su koštano brašno, kameni fosfat, brašno od morskih algi, sojino brašno itd.

4. Uklonite nove sadnice

Da je jagoda zdrava pokazuje i to što je rodila nove sadnice. Vi te nove sadnice morate da uklonite jer one uzimaju snagu glavnoj jagodi. To će doprinijeti boljem rastu jagode i rađanju takođe.

5. Njegujte biljke do zrelosti

Mlade biljke će dati samo male bobice, dok će zrele biljke dati veće plodove.

U prvoj godini, mnogi baštovani odlučuju da otkinu cvjetove jagode, umjesto da im dozvole da rode. Ovo omogućava biljkama da ulože svoju energiju u proizvodnju boljeg useva sljedeće godine.

Uz malo strpljenja, neće proći mnogo vremena prije nego što budete uživali u najvećim, najsočnijim plodovima jagoda koje možete zamisliti, prenosi “Stil.kurir.rs”.

Facebook komentari