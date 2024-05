Hrvatica izazvala raspravu na internetu zbog svekrve i svekra: “Je li u redu da dolaze nenajavljeni?”

“Muž, dijete i ja živimo u mom obiteljskom stanu s mojom mamom koja je tu dio godine, a dio smo sami nas troje. Njegovi roditelji su u istom gradu, ali u svom stanu. Moj stav je da nije u redu da nam itko dolazi nenajavljen u posjet, čak i kada se radi o njegovim roditeljima. On smatra da ga ne uvažavam jer su to njegovi roditelji koji žele vidjeti svoje unuče i ne trebaju se posebno najaviti, već mogu doći kad god žele”, napisala je u uvodu.

Kako kaže, pokušala je objasniti suprugu da nije u redu da bilo tko dolazi nenajavljen.

“Nema veze što živimo u mom obiteljskom stanu, bili mi podstanari, živjeli negdje što je naše ili samo njegovo, opet ne bi bilo u redu da nam se u 2023. itko pojavljuje na vrata nenajavljen, bilo to moji ili njegovi, jer je to naš dom. On i dalje smatra kako su za obitelj vrata uvijek otvorena kad god ih pukne. S jedne strane, ga razumijem, ipak su to njegovi mama i tata, a i moja mama živi s nama. S druge strane, ovo je originalno stan moje mame, neovisno o tome što smo mi preuzeli režije na sebe jer smo tu većinu godine i ona praktički živi s nama, a svi ostali su gosti, neovisno o rodbinskim odnosima”, nastavila je pa upitala korisnike Reddita tko je od njih dvoje u pravu.

“Jesam li nepoštena što sam se postavila prema njima kao prema gostima i što ne želim da se osjećaju kao kod kuće jer ovo nije njihova kuća? Ja ne idem kod njih nenajavljeno i ponašam se kao i kod bilo koga drugog kad dođem u goste”, zaključila je.

U raspravu su se uključili mnogi i složili se da svatko tko dolazi nenajavljen ne pokazuje poštovanje i empatiju.

“Mi živimo u svekrvinom stanu u susjednom kvartu. Nikad nam se nije nenajavljeno pojavila. Nazove i pita jesmo li slobodni za kavu i da vidi unuku. Kod nje češće odemo, i to najčešće bez najave, jer je to mom mužu normalno – meni ne. Ali njegova familija, njihova pravila… Općenito ignoriramo zvono na vratima jer, ako ne očekujem nekoga, ne otvaram”, kaže jedna osoba.

“Koliko god volim svoju obitelj, jednostavno mi nije u redu da se netko ne najavi. Možda sam taj dan loše volje, ne želim se družiti, možda imam isplanirano nešto treće… Jednostavno mi nije u redu. Takva sam osoba. Recimo, moja mama je potpuno drugačija. Društvena je i sasvim joj je normalno da se ljudi ne najave jer joj uvijek godi društvo. Ovisi od osobe do osobe. Svaka obitelj ima svoju dinamiku. Nema ništa ni u jednom ni u drugom načinu, bitno je da je s dogovorom i prihvaćanjem različitosti”, smatra druga.

“Trebaju se najaviti. Mislim da je to elementarno poštovanje tuđeg vremena i slobode. Moj partner i ja živjeli smo s njegovom obitelji i nije bilo tih zaključanih vrata koja su njima nešto značila. Jednostavno bi prošli s neke druge strane, upadali kad imamo goste, kad nismo kući, kad spavamo, u ponoć, kad god. Dok nismo otišli, nisu prestali. Smetalo nam je oboma i svađali smo se konstantno. Nedavno smo renovirali kuću mojih roditelja koji žive ispod nas i nijednom nisu upali nenajavljeno, niti im je to palo na pamet. Cijene svoju privatnost i tako se odnose prema tuđoj. Tako da, zidovi su u glavi. Tehnički, ako ne živiš negdje, tamo si gost, obitelj ili ne”, tvrdi treća.

“Možda je tvoj muž odrastao u takvom okruženju, možda nije shvatio da je to zapravo nepristojno, možda misli da se tako mora. Objasni mu da voliš i poštuješ njegove roditelje, ali da bi i oni morali poštovati vas i najaviti dolazak. Tako ćete se svi zajedno ugodnije osjećati i radovati se zajedničkom druženju”, poručila je četvrta, prneosi Index.

