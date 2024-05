Ljubavni horoskop do kraja 2024. – Bik upoznaje srodnu dušu, Vaga stupa u bračne vode, Blizanci privlače poput magneta

Moguće je da će im izlasci promijeniti život, iskusit će nevjerovatne romantične sastanke, uzbudljiva putovanja i strastvena otkrića.

Pluton, planeta transformacije, biće u buntovnoj Vodoliji do 1. septembra. Ovaj astrološki tranzit pomoći će vam da iskočite van standarde kolotečine u odnosima i na pravi način “začinite” svoju dnevnu rutinu.

Saturn, planeta predanosti, nastavlja da se kreće kroz empatične Ribe, šaljući pritom poruku da su rad na sebi i samoiscjeljenje, preduslov za pronalaženje ispunjenosti u dugotrajnim vezama, piše luftika.

Astrolozi predviđaju da neke znakove Zodijaka čeka najvrelija romansa u životu, sve će prštati od strasti.

Saznajte šta vas očekuje.

Ovan

Ovnovi, vrijeme je da se pripremite za novu fazu u vašem životu – predstoje vam dramatične promjene.

U zvijezdama vam je zapisano da će se preokret desiti tokom jeseni, najvjerovatnije početkom oktobra.

Retrogradni Merkur će se ove godine takođe pokazati korisnim za samorefleksiju i preispitivanje vašeg ljubavnog života.

Ovo će posebno izraženo dok prolazi kroz vašu petu kuću romantike i samoizražavanja – od 12. do 28. avgusta.

Ukoliko pažljivo radite na sebi i prevazilaženju sopstvenih trauma, to vas na kraju može dovesti tačno tamo gdje želite da budete.

Bik

Bikovi, ukazaće vam se prilika da iskusite duboku vezu sa veoma posebnom osobom.

Ispostaviće se da je u pitanju vaša srodna duša, koja će vas razumjeti bukvalno od samog početka.

Važna prekretnica u vašem životu već se desila 20. aprila, kada su se Jupiter, planeta sreće, i Uran, planeta promjena, sreli u vašem znaku prvi put od 2011. godine.

Ovaj astrološki događaj je označio početak potpuno nove, optimistične, ere u ljubavi.

Vjerovatno je da ćete doneti inovativne odluke, poput pokretanja porodičnog biznisa, planiranja dugog putovanja, ili selidbe.

Blizanci

Blizanci, hodićete nepoznatim teritorijama, zahvaljujući značajnim planetarnim pomacima, koji osvetljavaju vašu petu kuću romantike, jedanaestu kuću dugoročnih želja i prvu kuću samosvjesti.

Treba da ostate vjerni sebi, jer će to biti ključno za upoznavanje partnera koji podržava vaše vrednosti i težnje.

Takođe, 2024. godina biće obeležena ekspanzivnim preseljenjem Jupitera u vaš znak, a to se nije dogodilo od 2012.-2013. godine.

Ovaj tranzit će vas definitivno učiniti još privlačnijim – poput magneta ćete privlačiti potencijalne partnere.

Predstoje romantični sastanci koji mogu da vam promene život na bolje.

Rak

Rakovi, vi volite da se opustite u toplini sopstvenog doma, pa preferirate usamljene večeri.

Međutim, vaš ljubavni horoskop će tokom 2024. godine biti prilično intenzivan. To je delimično rezultat činjenice da počinje nova serija pomračenja, koja će aktivirati vašu devetu kuću avanture.

Ovaj sektor je nedavno bio u centru pažnje na potpuno drugačiji način. Saturn se tamo nalazi od prošlog proleća, zahtevajući od vas da pronađete više jasnoće u svojim idealima i duhovnim težnjama.

Međutim, oko 17. septembra, kada pomračenje Mjeseca stigne do vaše devete kuće, osetićete da je konačno vrijeme da raširite krila i započnete novo poglavlje u svojoj ljubavnoj priči.

Period oko vašeg rođendana, posebno od 16. juna do 11. jula, takođe je odlično vrijeme za upoznavanje novih ljudi.

Lav

Lavovi, godina je počela uticajem Merkura, koji je svoj retrogradni put završio u vašoj petoj kući romantike i samoizražavanja.

To vam je omogućilo da iskoristite svoje kreativne impulse, kako biste se osećali emocionalno ispunjenijim nego ranije.

Tokom ove godine, imaćete nekoliko ključnih perioda, za doošenje važnih odluka.

To su periodi od 2. do 25. jula, od 12. avgusta do 9. septembra i od 12. do 28. avgusta.

Pripdnici ovog vatrenog znaka koji su u braku moguće je da če razmišljati o proširenju porodice, a oni koji su trenutno sami, započeće strastvenu romansu.

Djevica

Djevice, ljubavni horoskop za 2024. godinu predviđa vam velike promjene.Uz to će porasti vaša samosvijest i radićete na razvoju odnosa.

Saturn, planeta posvećenosti i granica, kreće se kroz vašu sedmu kuću partnerstva od prošlog proleća, unoseći više smisla u ovu oblast vašeg života.

Zato ćete biti u prilici da jasnije odredite kome ćete posvećivati svoje dragocijeno vrijeme i energiju i koliko ćete se obavezati u tim odnosima.

Oko 17. septembra, kada u vašoj sedmoj kući pada pomračenje Mjeseca, postaćete još svjesniji dinamike u odnosima sa dragim osobama.

Moguće je da će neki predstavnici znaka morati da prođu kroz težak period razdvojenosti.

Vaga

Vage, pred vama je era promjena i transformacije.

Većina pomračenja u 2024. godini, koja će imati ogroman uticaj na život, padaće baš na vaš znak ili sedmu kuću partnerstva.

Ovi astrološki događaji učiniće da se osetite snažnim i spremnim za značajne promene.

U pitanju su odluke koje uistinu menjaju život, poput braka, ili proširenja porodice.

Vreme je da preuzmete više odgovornosti i započnete novu fazu u svom životu.

Najpovoljniji period u godini biće od 29. avgusta do 22. septembra, kada se Venera kreće kroz vaš znak.

Škorpija

Škorpije, fokus ove godine biće definitivno na romantici i ljubavi, zahvaljujući značajnoj planetarnoj aktivnosti u ovim sektorima.

Saturn, planeta posvećenosti i ograničenja, nalazi se u vašoj petoj kući romantike i samoizražavanja od prošle godine, ohrabrujući vas da tražite stabilnost u vašim vezama.

Ukoliko nemate partnera, moguće je da ćete se osećati kao da su se na vas sručile teške životne lekcije.

Veoma važna oblast, na kojoj morate da poradite, su samopoštovanje i veličina sopstvenog ega.

Strijelac

Strijelčevi, promjene u vašem životu inspirisaće vas da sve svoje napore uložite u kreativan rad.

Istovremeno, možete očekivati da želja za samostalnošću i avanturom donekle splasne. Poželećete stabilnost, samopouzdanje i pouzdano rame na koje ćete uvek moći da se oslonite.

Jupiter, vaša vladajuća planeta, pravi veliku tranziciju, koja će imati uticaj na vaš ljubavni život ove godine.

Počevši od 25. maja, planeta obilja će se kretati kroz vašu sedmu kuću partnerstva, što bi moglo dovesti do predloga i odluka koje će vam promijeniti život.

Jarac

Jarčevi, vi po prirodi tražite jasnu strukturu i stabilnost iznad svega.

Međutim, tokom ove godine bićete skloniji da se prepustite razigranosti, zabavi i spontanosti.

Moguće je da ćete čak pronaći nove načine da budete kreativni i napraviti pauzu od posla, kako biste više pažnje posvetili svom partneru.

Leto, a posebno period od 16. juna do 11. jula, doneće mnogo živopisnih utisaka i romantičnih događaja.

Vodolija

Vodolije, zvijezde vam savjetuju da tokom ove godine više slušate svoju intuiciju.

Ukoliko ste slobodni i nadate se da ćete upoznati nekog posebnog, sreća će biti na vašoj strani.

Pokušajte da češće prisustvujete raznim društvenim događajima.

Jupiter će se kretati kroz vašu petu kuću romantike i samoizražavanja, počevši od 25. maja i njegov tranzit trajaće oko godinu dana.

Ovo je idealno vrijeme za flert, izlaske, romantične sastanke, i ljubavne veze.

Takođe, 2024. godina biće povoljna za trudnoću, usvajanje i sve druge aspekte povezane sa djecom.

Ribe

Ribe, ova godina će za vas biti prepuna inspiracije i emocija. Prije svega, potrebno je da pronađete iscjeljenje od traumatičnih veza iz prošlosti.

Oko 17. septembra, tokom pomračenja u vašoj prvoj kući samosvesti, započeće nova romantična priča.

Ovo može biti veoma emotivan trenutak, koji će izazvati neočekivane promjene.

U svakom slučaju, budite uvjereni da će ovo pomračenje poslužiti glavnom cilju, koji stremite da postignete.

