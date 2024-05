Danas je sve više žena koje su same i srećne – Postoje opravdani razlozi za to

Uprkos svim dokazima koji pokazuju suprotno, ti stereotipi su kod nas duboko ukorijenjeni. U jednom istraživanju koje je sprovedeno mnoge mlade i samostalne žene su istakle da im samački život pomaže da se posvete sebi i radu na sebi.

Više od 70% ispitanih žena je reklo kako ostaju same jer one tako žele kako bi mogle da se fokusiraju na sebe i stvari koje su im važne. Mnoge od njih su rekle da žele biti same iz razloga što žele raditi na sebi prije nego što se odluče na vezu ili brak.

One žele uživati u svojoj slobodi i biti srećne dok su još uvijek mlade. Kada su ih pitali kako se osjećaju zbog toga što su same mnoge su rekle kako boje gubitka slobode i nezavisnosti te da se prvo žele posvetiti sebi prije nego što se posvete nekome drugom.

Takođe mnoge žene se brinu da će donijeti pogrešnu odluku i udati se za nekoga ko im ne odgovara. Žene, kao i muškarci, koji su sami su otvoreniji za nova iskustva nego oni koji su u braku ili ozbiljnoj vezi. Oni koji su sami su otvoreniji za druženja i upoznavanje novih ljudi.

Mnogi samci tvrde da su zabavniji od njihovih prijatelja koji su u vezi i da imaju više životnog iskustva od njih. Žene koje su same su istakle kako su jače, nezavisnije i hrabrije u ostvarivanju svojih životnih ciljeva od njihovih zauzetih prijateljica.

Srećan i samački život bi treba ići ruku pod ruku jednako kao život u vezi. Ono što jedne ispunjava ne mora da znači da je dobro i za druge. Svako bira onakav život kakav mu najviše odgvara, a ako vama više odgovara da budete sami, onda budite sami i uživajte u svom samačkom životu,piše Infpultinfo

Facebook komentari