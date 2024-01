13 pokazatelja da ste emotivno inteligentni, što nije svako

Psiholog i znanstveni novinar Daniel Goleman je 1995. godine objavio knjigu kojom je svijet upoznao s konceptom emocionalne inteligencije. Ideja da sposobnost razumijevanja emocija i upravljanja njima povećava izglede za uspjeh i sreću uvelike je utjecala na način kako ljudi razmišljaju o emocijama i ljudskom ponašanju općenito.

– Ali, kako izgleda emocionalna inteligencija koja se očituje u svakodnevnom životu? Protekle dvije godine istraživao sam to pitanje i identificirao sam brojne radnje koje ilustriraju kako se emocionalna inteligencija ispoljava u stvarnom svijetu – rekao je pisac Justin Bariso, autor knjige EQ Applied.

Izdvojio je 13 pokazatelja da ste emotivno inteligentni:

1. Razmišljate o osjećajima

Emocionalna inteligencija počinje onim što se naziva samosvijest i socijalna svijest, sposobnošću prepoznavanja emocija i njihovog utjecaja kod sebe i drugih, pojasnio je.

Ta svijest, kaže, počinje promišljanjem. Savjetovao je da si postavite ova pitanja i budete iskreni dok odgovarate:

Koje su moje emocionalne prednosti? Koje su moje slabosti?

Kako moje trenutno raspoloženje utječe na moje misli i donošenje odluka?

Što se to događa ispod površine, a što utječe na ono što drugi govore ili rade?

– Razmišljanjem o ovakvim pitanjima dobivate vrijedne uvide koje možete iskoristiti za vlastitu korist – objasnio je Bariso.

2. Uzimate stanke

Uzimanje stanke i razmišljanje, prije nego što progovorite ili nešto učinite, može vas spasiti od neugodnih trenutaka ili prebrzog preuzimanja obveza. Drugim riječima, pauziranje pomaže da se suzdržite od donošenja trajne odluke na temelju privremene emocije, kaže autor.

3. Nastojite kontrolirati misli

Nemate puno kontrole nad emocijama koje doživljavate u određenom trenutku, ali možete kontrolirati svoju reakciju na te emocije, i to fokusiranjem na svoje misli.

– Kao što se kaže: ‘Ne možete spriječiti pticu da vam sleti na glavu, ali je možete spriječiti da na glavi napravi gnijezdo – slikovito je to opisao.

– Dok nastojite kontrolirati svoje misli, zapravo se opirete tome da postanete rob vlastitih emocija, dopuštajući sebi život na način koji je u skladu s vašim ciljevima i vrijednostima – dodao je.

4. Izvlačite korist od kritike

Nitko ne uživa u negativnim povratnim informacijama.

– Treba znati da je kritika prilika za učenje, čak i ako nije izrečena na najbolji način ili nije utemeljena, jer to daje uvid u to kako drugi razmišljaju. Kada dobijete negativnu povratnu informaciju, obuzdavate svoje emocije i pitate se:’ Kako me to može učiniti boljim?’-savjetuje Bariso.

5. Iskazujete autentičnost

Autentičnost ne znači dijeliti sve o sebi, sa svima, cijelo vrijeme. To znači reći ono što mislite, misliti ono što kažete te se iznad svega držati svojih vrijednosti i načela. Znate da neće svi cijeniti to što javno dijelite svoje misli i osjećaje, ali oni ljudi koji su vam bitni će ih poštovati.

6. Pokazujete empatiju

Sposobnost pokazivanja empatije, što uključuje razumijevanje tuđih misli i osjećaja, pomaže vam da se povežete s drugima.

– Umjesto da osuđujete ili etiketirate druge, trudite se vidjeti stvari njihovim očima. Empatija ne znači nužno slaganje s gledištem druge osobe. Radi se zapravo o težnji za razumijevanjem, a to omogućuje gradnju dubljih, povezanijih odnosa – kaže Bariso.

7. Hvalite druge ljude

Svi ljudi žude za priznanjem i uvažavanjem

– Pohvalite li nekoga, vi zadovoljavate tu žudnju i gradite povjerenje, a sve to počinje kad se usredotočite na ono dobro u drugima. Osim toga, kad kažete konkretno ono što cijenite kod nekoga, inspirirate tu osobu da bude najbolja verzija sebe – kaže ovaj autor.

8. Dajete korisne povratne informacije

Negativne povratne informacije imaju veliki potencijal da povrijede osjećaje drugih. Ako ste toga svjesni, tada ćete preoblikovati kritiku kao konstruktivnu povratnu informaciju, tako da je primatelj vidi kao korisnu umjesto štetnu, pojašnjava Bariso.

9. Ispričavate se

Potrebna je snaga i hrabrost nekome reći da vam je žao, ali time pokazujete poniznost, kvalitetu koja će druge privući prema vama. Emocionalna inteligencija pomaže shvatiti kako isprika ne znači uvijek da niste u pravu, to znači cijeniti vezu više od ega, napominje.

10. Opraštate i zaboravljate

Držati se ljutnje je kao ostaviti nož u rani. Dok počinitelj nečeg lošeg nastavlja sa svojim životom, vi sebi nikada ne dajete priliku za oporavak. Kada oprostite i zaboravite, zapravo sprječavate druge da vaše emocije drže kao taoce, a samim time si dopuštate krenuti dalje i ne osvrtati se, pojašnjava autor.

11. Držite se riječi i obveza

Danas je uobičajeno da ljudi prekrše dogovor ili preskoče obvezu kad im se prohtije.

– Naravno, odustajanje od večeri Netflixa s prijateljem prouzročit će manje štete od kršenja obećanja vašem djetetu ili propuštanja velikog poslovnog roka. Ali, kad steknete naviku držati svoju riječ, i u velikim i malim stvarima, vi stječete jaku reputaciju da ste pouzdan čovjek – kaže Bariso. prenosi 24sata

12. Pomažete drugima

Jedan od najboljih načina pozitivnog utjecaja na emocije drugih je da im pomognete.

– Većini ljudi nije bitno gdje ste diplomirali, pa čak ni vaša prethodna postignuća. Ali, što je sa satima koje ste spremni izdvojiti iz svog rasporeda kako biste slušali ili pomogli? Takve radnje grade povjerenje i inspiriraju druge da slijede vaše vodstvo – kaže autor.

13. Štitite se od emocionalne sabotaže

Shvaćate da emocionalna inteligencija ima i tamnu stranu.

– Na primjer, kada pojedinci pokušavaju manipulirati tuđim emocijama kako bi promicali osobne ciljeve ili iz nekog drugog sebičnog razloga – pojašnjava Justin Bariso, a prenosi inc.com.

