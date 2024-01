Dnevni horoskop za 13. januar 2024.

Ovan

Dan je pogodan za umjetničko izražavanje, putovanja ili pokušaj da dođete do osoba koje su nedostupne. Ako treba da obavite neke do sada odlagane obaveze, učinite to danas. Uspjećete se nametnuti šarmom i rječitošću.

Bik

Ako ste u vezi na daljinu ili ako je partner privremeno odsutan, moguće su zbrke i nejasnoće u komunikaciji. Pomislićete da se treća osoba uplela u vaš odnos, ali konačan rasplet biće povoljan za vas.

Blizanci

Više ćete se kretati, razmišljati i paziti da razne obaveze budu podmirene, a da pri tome nešto ne uskratite onima koje volite. Lako ćete uspostavljati kontakte pa će svi čiji posao zahtijeva komunikacijske vještine postići značajne uspjehe.

Rak

Bićete šarmantni i vješto voditi razgovore. Izgled će vam se naći visoko na listi prioriteta. Češće ćete gledati u izloge pa ćete iskoristiti sezonska sniženja i naći nešto za sebe po povoljnoj cijeni.

Lav

Nemojte dopustiti da vas to izbaci iz takta. Ljubavni odnos dobro se razvija uprkos vašim hirovima i ljubomori. Zamjerićete partneru da vas zapostavlja, a on će vama osporavati nedostatak inicijative i aktivnosti.

Djevica

Bićete rastrzani na više strana i previše energije ćete gubiti na beznačajne stvari. Zbog manjka koncentracije desiće vam se i manji propusti u poslu. Ljubavnog partnera ćete previše provjeravati i sputavati.

Vaga

Sticaćete nova poznanstva od kojih će neka biti vrlo korisna za vaš poslovni život. Ako imate poslove koje treba da obavite u gradu, svakako se angažujte, jer će vam službenici raznih ustanova biti jako naklonjeni.

Škorpija

Opiraćete se autoritetima i tuđem uticaju, svjesni da vas to može koštati položaja. Porodični odnosi biće prožeti nerazumijevanjem. Bliska osoba mogla bi vas povrijediti, ali će nesporazum biti brzo otklonjen.

Strijelac

Bićete intelektualno nadmoćni u raspravi s kolegama ili šefom. Uspješno ćete štititi svoju ljubav od znatiželje javnosti. Izgled i ljepota biće vaši prioriteti. Vodićete računa o detaljima.

Jarac

Lična sigurnost i sigurnost vaših bližnjih biće važan motiv djelovanja. Razmatraćete ponude polisa osiguranja i ulaganja koja bi vam mogla osigurati bezbrižniju starost. Brinućete o zdravlju,piše Glassrpske

Vodolija

Čuvajte se prevelikih psihofizičkih napora, odvojite trenutke za odmor. Ako ste u dužoj i ozbiljnoj vezi, partner će vas iznenaditi bračnim prijedlogom. Međutim, čini se da nećete biti spremni da mu kažete: “Da”.

Ribe

Blizina dobro raspoloženih ljudi biće ključna za vaše dobro raspoloženje. Bićete šarmantni i komunikativni, dotjerani i lijepo odjeveni, a svijest o tome da ostavljate dobar utisak na druge pridonijeće unutrašnjem zadovoljstvu.

