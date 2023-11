Nauka je dokazala da ovi filmovi ublažavaju stres, potiču sagorijevanje kalorija i podižu imunitet

Iako nam mogu ubrzati rad srca, izazvati strah i nelagodu, natjerati nas da ne spavamo, kultni horor filmovi zapravo mogu biti dobri za naše zdravlje, jer napete scene u klasicima poput “Psiha”, “Egzorcista”, “Isijavanja”, “Strave u Ulici brijestova” ili “Vriska”, oslobađaju snažne kemikalije u mozgu, poznate po učinku na smanjenje stresa, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu u Edinburghu.

– Horor filmovi pomažu u proizvodnji endorfina i dopamina, kemikalija povezanih sa srećom i ublažavanjem stresa – rekla je dr. Kristen Knowles, neuropsihologinja sa Sveučilišta Queen Margaret.

– Odgovor tijela na strah ili neizvjesnost, povećanje je proizvodnje hormona stresa, poput adrenalina, koji mobiliziraju energetske resurse našeg tijela. Istodobno, povećavaju se otkucaji srca i pažnja se usmjerava u stanje borbe ili bijega, što je uobičajeni obrazac u stresnoj situaciji. No, kada se na kraju filma oslobodi napetost, to dovodi do osjećaja da smo dobro te kako smo preživjeli nešto uzbudljivo. Poput skakanja padobranom, kao sličnoj aktivnosti koja je zastrašujuća, ali i euforična – objasnila je dr. Knowles za The Herald.

Sagorijevanje kalorija

Endorfini izazivaju osjećaj zadovoljstva i nagrade, a mozak ih također proizvodi kada jedemo ili vježbamo, ali, dodala je znanstvenica, i kada osjećamo bol ili stres, primjerice, tijekom gledanja horor filma. Također, istaknula je da su horor filmovi siguran način da ljudi istraže strah, nauče se nositi s negativnim emocijama te razviju otpornost na strah i stres. No zdravstvene koristi tu ne prestaju.

Jedna ranija studija na Sveučilištu Westminster iz 2012. godine, pokazala je da je gledanje 90-minutnog horor filma sagorjelo jednako kalorija kao i kratka šetnja. Također, znanstveno je dokazano da je gledanje horor filmova dobro za otpornost tijela na bolesti. Na Sveučilištu Coventry uzeli su uzorke krvi ljudi prije nego što su im pustili horor film, potom tijekom gledanja, i nakon završetka filma. Rezultat je bio povećanje bijelih krvnih stanica, što je dobro za imunitet, jer se bijela krvna zrnca obično povećavaju kada dođe do infekcije. No kod nekih ljudi horor filmovi mogu predstavljati i zdravstvenu ugrozu.

Naime, jedan od loših učinaka gledanja horor filmova je taj što se povećava potencijal za krvne ugruške, pokazala je ranija mala studija na Sveučilištu Leiden 2015. godine. Istraživači kažu da bi krvni ugrušci mogli biti rezultat reakcije tijela na strah kako bi se izbjeglo gubljenje previše krvi.

– Strah i stres pri gledanju horor filmova mogu potaknuti adrenalin, koji, pak, uzrokuje sužavanje krvnih žila, tako da srce mora dodatno raditi na pumpanju krvi. Ako netko ima srčane bolesti i boji se kada gleda horor filmove, onda se savjetuje da ih ipak ne gleda – sugeriraju znanstvenici piše Gloria

