10 situacija u kojima je bolje biti bez partnera – za vlastitu sreću

Romantični odnosi mogu biti jako lijepi, pogotovo oni u kojima oba partnera uče, rastu, brinu se i podržavaju jedno drugo. Međutim, samački život ima i svojih prednosti, a one se često zanemaruju. Stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da su mnogi razlozi zbog kojih bi vam bilo bolje kao samcu izravno povezani s uobičajenim nedostacima u izlascima ili bračnim vezama, ali drugi se odnose na vaše prioritete, ciljeve ili želje kao pojedinca.

1. U toksičnoj ste ili nasilnoj vezi

Ako ste u toksičnoj vezi, onoj u kojoj vas vaš partner ne poštuje, laže, kontrolira ili tjelesno i emocionalno zlostavlja — nesumnjivo bi vam bilo bolje da ste sami.

– Osim što su izravna prijetnja vašoj sigurnosti, ovakva ponašanja mogu s vremenom sve više nagrizati samopoštovanje i samopouzdanje pojedinca – kaže Julie Robinson, terapeutkinja i predsjednica Las Vegas Therapy Centra.

Također bi vam bilo bolje da ste sami ako se borite kontrolirati vlastita toksična ponašanja u vezi. Ako odvojite malo vremena i prostora za razmišljanje i zatražite pomoć profesionalnog stručnjaka za mentalno zdravlje, možete istražiti temeljne uzroke tih ponašanja i postaviti zdravije obrasce za budućnost.

2. Partner šteti vašim financijama

Mnogi ljudi upoznati su s idejama o fizičkom, emocionalnom ili seksualnom zlostavljanju, ali manje ih razumije učinke financijskog zlostavljanja i ekonomskog nasilja. Međutim, Robinson kaže da ako primijetite obrazac financijske kontrole ili neodgovornog trošenja koji dovodi vašu dobrobit u opasnost, definitivno vam je bolje biti samac.

– Ako se zateknete da samo vi plaćate račune, to je znak da vas netko iskorištava. Možete pronaći bolje načine da potrošite svoj teško zarađeni novac – kaže Robinson.

Čak i ako nema financijskog zlostavljanja, Bayu Prihandito, životni trener i osnivač Life Architekture, kaže da je financijska neovisnost vrijedna značajka samačkog života.

– Samci imaju autonomiju u upravljanju vlastitim financijama bez potrebe da razmatraju partnerove financijske navike ili ciljeve. To može dovesti do više slobode u odlučivanju, od potrošnje na spontanom putovanju do ulaganja u osobni projekt – kaže Prihandito za BestLifeOnline.

3. Zapravo ne želite vezu

Heather Browne, psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze, kaže da mnogi ljudi stupaju u veze zbog društvenog pritiska da pronađu partnera, a ne zbog iskrene želje. Ako je to slučaj s vama, možda bi vam bilo bolje da ste sami.

– Neki ljudi uistinu žele povezanost, ali ne i obvezu. Ako ne želite monogamiju ili ozbiljnu vezu, možda biste željeli biti slobodni i istraživati – objašnjava Browne.

4. Nedavno ste prekinuli vezu

Nakon prekida možda ćete osjećati da što prije trebate pronaći novu. Međutim, Browne kaže da je to često pogreška.

– Neki ljudi uistinu žele povezanost, ali ne i obvezu. Ako ne želite monogamiju ili ozbiljnu vezu, možda biste željeli biti slobodni i istraživati – objašnjava Browne.

4. Nedavno ste prekinuli vezu

Nakon prekida možda ćete osjećati da što prije trebate pronaći novu. Međutim, Browne kaže da je to često pogreška.

5. Osjećate se loše zbog partnera

U nekim odnosima se osjećate kao najbolja verzija sebe i pomažu vam da dosegnete potencijal. Zbog drugih se možete osjećati poniženo, čak i ako to nije namjera vašeg partnera.

– Ako vas partner omalovažava, potencijalno nesvjesno, to može uzrokovati pad vašeg osjećaja vlastite vrijednosti i spriječiti vas da napredujete kako biste trebali. Ništa nije vrijedno gubitka samopoštovanja. Ako vaša veza uzrokuje da se osjećate loše zbog sebe, bilo bi bolje da ste sami – kaže Robinson.

6. Usamljeni ste ili tražite potvrdu

Ponekad je važno napraviti korak unatrag i ispitati zašto uopće želite vezu. Ako je odgovor da se osjećate usamljeno ili tražite potvrdu od partnera, možda bi bilo bolje da ste sami.

– Traženje drugoga da vas odabere ili da vam kaže da ste vrijedni nije razlog za ulazak u vezu. Pričekajte dok ne shvatite da imate puno toga za podijeliti. Naučite uživati u sebi i osjećati se potpunim sami. Kada to učinite, veza postaje želja, a ne potreba. Energija i svrha su vrlo različiti, a takav će biti i ishod – ističe Browne.

7. Želite se usredotočiti na osobni razvoj

Sjajan odnos može vam pomoći da učite o sebi i napredujete na smislene načine. Međutim, fleksibilnost koju mnogi ljudi doživljavaju dok su samci također može biti katalizator osobnog rasta.

– Bez utjecaja ili očekivanja partnera, ljudi mogu slobodnije istraživati svoje interese, strasti i snove. Ovo razdoblje može biti transformativno vrijeme za osobni rast, gdje se može naučiti o svojim snagama, slabostima i onome što ih uistinu čini sretnima – kaže Prihandito.

Angela Jackson, savjetnica pri Denver Couples & Sex Therapy, slaže se da vam razdoblja samoće mogu pomoći da upoznate sebe.

– Biti samac omogućuje pojedincima vrijeme i prostor da krenu na put samospoznaje… bez utjecaja ili očekivanja partnera – kaže Jackson. prenosi 24sata

Facebook komentari