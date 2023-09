Šakira nije preboljela Pikea: Vjerovala sam u onu “dok nas smrt ne rastavi”

Ljubavna priča Šakire (Shakire) i Žerara Pikea (Gerard Pique) za mnoge njihove obožavatelje bila je prekrasna, a mnogi su bili uvjereni kako ih ništa neće razdvojiti. To se ipak dogodilo, a svakodnevno u medije stižu nove zanimljivosti nastale u njihova četiri zida, u doba najveće ljubavi.

Prije nego što je saznala kako joj je životni partner nevjeran, Šakira je bila uvjerena kako je on onaj pravi, kako je on osoba s kojom će biti do kraja života. No, sve se promijenilo kada je saznala da Pike “sa strane” ima druge djevojke, pa je prošle godine odlučila da nastavi dalje sama.

O svojoj 11 godina dugoj vezi, u kojoj su dobili i dva sina – 10-godišnjeg Milana i osmogodišnjeg Sašu – kolumbijska pjevačica progovorila je u novom intervjuu za “Billboard”, prenosi CDM.

Zanemarila karijeru

– Prioritet mi je bio dom, moja porodica. Vjerovala sam u „dok nas smrt ne rastavi.“ Vjerovala sam u taj san, i imala sam taj san za sebe, za svoju djecu – rekla je ona u intervjuu za “Bilbord”.

Kolumbijska zvijezda je dodala da se nada da će imati vječnu ljubav sličnu njenim roditeljima, koji su zajedno već 50 godina.

– Vole se kao prvog dana, ljubavlju koja je jedinstvena i neponovljiva. Tako da znam da je moguće. I to je uvijek bio moj primjer. To je ono što sam željela za sebe i svoju djecu, ali to se nije dogodilo.

Razmišljajući o svojoj vezi sa Pikeom, pjevačica je priznala da je morala da svoju muzičku karijeru stavi na zadnju stranu dok je živjela sa bivšim profesionalnim sportistom u Španiji.

Posvećenost porodici

– Stvar je u tome što sam mu bila posvećena. Porodici, njemu. Bilo mi je veoma teško da se bavim svojom profesionalnom karijerom dok sam bila u Barseloni. Nisam mogla da ostavim svoju djecu i da odem negdje da pravim muziku van svoje kuće. Bilo je teško održati ritam – dodala je Šakira.

Što se tiče njeno dvoje djece, dobitnica Gremija je otkrila da su uspjeli da sada žive daleko od očiju javnosti u Majamiju.

– Medijska situacija je bila teška za njih. Svaki dan smo imali paparace na pragu. Ovdje su samo djeca, kao i sva druga, uživaju u svom odrastanju i s prijateljima.

