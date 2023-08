7 planeta je RETROGRADNO u isto vrijeme, što znači – SPREMITE SE ZA HAOS! Evo kako će na naše živote uticati ovaj fenomen

Ako vam se čini da je ovo ljeto čudno, astrolozi kažu – ne, ne umišljate!

Zaboravite retrogradni Merkur, nastupila je neobična astrološka sezona u kojoj je sedam planeta retrorgadno istovremeno.

Riječ “retrogradno” često ima lošu reputaciju, čak i van astroloških krugova. U astro smislu, ovaj pojam se odnosi na planetu koja djeluje kao da se kreće u obrnutom smjeru, što dalje navodno utiče na to kakva energija stiže u naš život. Vjeruje se – vrlo negativna energija.

Budući da smo došli u situaciju da je čak sedam planeta u retrogradnom kretanju u isto vrijeme i da će to trajati nekoliko nedjelja, ova neobična energija mogla bi još više da dođe do izražaja.

Kako retrogradno kretanje planeta utiče na život?

Kako objašnjavaju astrolozi, što je planeta bliža Zemlji, veća je vjerovatnoća da će direktno uticati na naše živote dok je retrogradna. Kada se naizgled unazad kreću planete koje su nam dalje u solarnom sistemu, efekat je više kolektivne prirode, a manje individualan. Zbog toga se one i smatraju generacijskim, a ne individualnim planetama.

U svakom slučaju, kada je sedam planeta retrogradno istovremeno, to može imati “efekat složenosti”, izazivajući usporavanje u različitim oblastima života i podstičući nas da pogledamo unutar sebe.

Koje su planete trenutno retrogradne i kako to utiče na nas?

Retrogradni Merkur

Merkur je retrogradan u Djevici od 23. avgusta do 15. septembra, a kako je to planeta komunikacije, moglo bi da dođe do kašnjenja, tehnoloških problema i nesporazuma.

Kako kaže astrološkinja Lisa Stardast, možemo da očekujemo smetnje u rutini, komunikaciji i u oblasti zdravlja, a najbolji način da se snađemo u tom haosu jeste da prihvatimo Djevičin organizacioni duh i obratimo pažnju na detalje.

Retrogradna Venera

Venera je retrogradna u Lavu od 23. jula do 3. septembra, posle čega kreće u postretrogradnu sjenku do 7. oktobra.

Budući da vlada ljubavlju, lepotom, finansijama i vezama, može da izazove mnoge drame i sukobe, često oko nekih suštinskih vrijednosti.

Sada je potrebno da se fokusiramo na ono što nam donosi sreću i oživljava kreativnu iskru, posebno je se ova retrogradnost dešava u samoorijentisanom znaku Lava.

Retrogradni Jupiter

Jupiter će biti retrogradan od 4. septembra do 3. decembra, i to u znaku Bika.

Pošto je poznat kao planeta sreće, neće nas toliko poremetiti kao ostale planete, a uglavnom ćemo se baviti ramišljanjem pod njegovim uticajem i mogli bismo da shvatimo koliko smo srećni onim što imamo.

Retrogradni Saturn

Saturn je retrogradan od 17. juna i biće tako do 4. novembra, i to u znaku Riba, prvi put poslije 30 godina.

To bi moglo da označi duhovni poziv za buđenje i tjera nas da definišiemo svoje granice i otkrijemo gdje nas one sputavaju.

Retrogradni Uran

Uran je retrogradan od 28. avgusta do 27. januara 2024. godine u znaku Bika i mogao bi da podstakne neka unutrašnja previranja i introspekciju.

Učit ćemo da se suočimo sa svojim strahovima.

Retrogradni Neptun

Neptun je retogradni u Ribama od 20. juna do 6. decembra, a kako ova planeta vlada carskom iluzija, bekstvom i duhovnošću, mogli bismo da podignemo veo koji skriva naše snove i ambicije i definitiše granice između dobrog i toliko dobrog da jedva možemo da povjerujemo šta se dešava.

Retrogradni Pluton

Pluton igra svoj retogradni ples od 1. maja i tako će se nastaviti do 10. oktobra.

Iako se ova retrogradnost inače ne oseća intenzivno, sada je situacija drugačija jer oscilira između Jarca i Vodolije, a mogli bismo da otkrijemo neke suštinske stvari. Šta se zapravo krije ispod površine, saznat ćemo sad, piše Glossy.

