Misliš da znaš KOJI FAKTORI UTIČU da se partner zaljubi u tebe? Razmisli još jednom – OVE 4 STVARI su KLJUČNE

ako je hemija ogromna između vas i vašeg muškarca – ako vas privlači na svim poljima i obrnuto – ona vremenom nestaje. Ili se može pojačati.

Ali zašto? Koje su to stvari koje nas nateraju da se zaljubimo?

1. Fokusirani ste na vaš život

Postoji neka ideja da muškarci vole nedodirljive žene. Svakako, ovo je mit. Takođe, nije dobro ni okretati fokus na svakog muškarca koji se pojavi.

Nesvesno, muškarci žele da vide kako ih testirate. Ako ste uvek dostupni, iste sekunde odgovarate na sms poruke, usklađujete raspored sa njegovim i očajno čekate na njegov poziv, pokazujete da mu se predajete, bez da se prethodno uverite da je on vredan toga. Stoga, neće na vas gledati kao na ’’nagradu’’, jer neće morati da se pomuči da vas dobije.

Mada, vodite računa da testiranje muškarca ne pređe u izigravanje nedodirljivosti. Igranje igara nije praktično niti zabavno, već nepristojno i frustrirajuće.

Umesto toga, uverite se da vam je primarni fokus usmeren na vaš život. Sve uklopite uz stvari koje volite da radite. Uposlite se postizanjem ciljeva koje ste postavili i budite potpuno opušteni. Ne prekidajte sa poslom ili izlaskom sa prijateljima zbog telefonskog poziva. Kada imate vremena, odgovorite. Bez ikakvog opterećenja.

2. Adrenalin

Upravo tako. Pre će se muškarac koji vas spase od zmaja zaljubiti u vas, nego onaj koji to ne učini. Zašto? Adrenalin ubrzava proces zaljubljivanja – tako tvrde studije.

To takođe može imati nekakve veze sa zajedničkim proživljavanjem novih iskustava. Večera je manje zanimljiva od kampovanja, na primer, a i manje efikasnija. Na kampovanju ćete se zajedno suočiti sa strahovima i uzbuđenjem dok prevazilazite prepreke.

Tome shodno, skijanje može dosta doprineti zaljubljivanju. Najpre se spustite sa velikih visina, a potom se mazite uz toplu čokoladu pored kamina dok su vam čula još nadražena.

3. Intimnost

Ne, ovo ne podrazumeva uskakanje u krevet sa njim, već emocionalno otvaranje.

Psiholog Artur Aron je odradio eksperiment, u kome je strance postavljao jedno naspram drugog i dao im listu od 36 pitanja, koje treba da postave jedno drugom u roku od četiri minuta, dok se gledaju pravo u oči. Rezultati su pokazali da su se stranci veoma zbližili za kratko vreme.

Obično nam treba malo vremena da nekoga bolje upoznamo i u zavisnosti od razvoja veze, više se i otvaramo. Postavljanjem pitanja ubrzavate proces i činite da osećanja sve više rastu. Takođe, na taj način ćete brzo doći do informacija o svom muškarcu.

4. Komplimenti

Recite muškarcu da je izvanredan i on će se osećati prelepo. Recite to pred drugim ljudima i misliće da može da osvoji svet. Što više doprinesete njegovom raspoloženju, više ćete mu se dopasti. Budite iskreni i realni, ali nemojte se stideti da mu date kompliment. Jako često nam se dešava da o nečemu dugo razmišljamo, a da to nikad ne izgovorimo.

Poput zanimljivog iskustva, što se prijatnije i lepše bude osećao pored vas, više će želeti da bude tu,piše Srbijadanas

