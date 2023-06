Svi znakovi Zodijaka pod jednim krovom! Evo šta bi ko radio…

Zamislite jednu veliku kuću i u njoj 12 ljudi. Svako od njih je pripadnik drugog znaka u horoskopu. Pogledajmo ko bi tu kuhao, ko čistio, ko bio na spratu, a ko u prizemlju. Neki bi uživali u punoj kući, a neki jedva čekali da šmugnu.

Osoba koja svima u toj kući govori šta treba da rade, koju svi pitaju za mišljenje, je u znaku Ovna. Voli da vodi glavnu riječ, ali kada se povuče, onda niko ne smije sa njima da dijeli sobu, njihov mir i intimu. U suprotnom će biti veoma nervozni.

Onaj kulinarski majstor je u znaku Bika. Osim što voli i zna da kuha, ta osoba je odlična i za vođenje kućnog budžeta. Ostali ukućani mogu slobodno da je pitaju za savet u vezi sa štednjom i pravilnom raspodelom prihoda. Voli i da zapjeva, da sluša muziku i spada među veselije osobe u kući.

Ako se pitate ko to dovlači knjige u kuću, a pola i ne pročita, znajte da to radi Blizanac. Bez obzira na to, slobodno ga pitaje sve što vas zanima – uvek ima rešenje, informaciju, najnoviju vijest. Kada poželite društvo za ćaskanje uz kaficu, trač partiju, računajte na Blizanca.

Pred ogledalom je Rak. Ali i sa krpom u ruci jer uvijek ima šta da se obriše, sredi. Najprije macka sebe, a onda i kuću. Voli da ide u nabavku, voli da je svima mama, da brine i oko onoga gdje nema mjesta za brigu.

Ako želite da se uvalite u fotelju, morate ljubazno zamoliti Lava da malo ustane odatle. To je osoba koja obožava da čita ili gleda filmove. Voli i provod, zato kada ustane iz fotelje, kreće zabava u kući! Prepustite Lavu sve kućne svečanosti, proslave… ali mu nemojte naređivati. Ta samostalna osoba nije baš najvrijednija u kući, ali kada uzme nešto da uradi, to će učiniti najbolje što može.

O higijeni u kući najviše brine Djevica. Mada, ostale ukućane umije i da nervira jer ih stalno opominje na nezavršene obaveze. Neka se ljute, da nije Djevice mnogi u kući ne bi znali ni koji je dan, niti koji mjesec u godini! Ova osoba će se predano baviti i kućnim računima, spiskom za kupovinu.

I Vaga pomaže u čišćenju, ali samo kad ima vremena, jer uvijek mora da ide na neki sastanak, poslovni ili ljubavni, uvijek je zauzeta ili se bavi umjetnošću. Cijela kuća mora da bude po njenom uređena, ali to drugima neće smetati jer Vaga ima visoke estetske standarde i kuća će uvek biti lijepa i čista. Na Vagu računajte i kada u kući dođe do svađe – zna kako da diplomatski riješi konflikt, kako da bude na vrhuncu estetike. Stalno se zalaže kompromis.

Škorpija se, pored Raka, najviše nervira ako nije sve po njenom. Ova osoba mora imati sobu samo za sebe, sa roletnama. I nemojte je buditi pre nego što sama reši da ustane iz kreveta. Takođe, ne zapitkujte mnogo, ne voli da drugi znaju gdje je i sa kime bila, šta radi, čime se bavi. Izbaci đubre i pomogne u čišćenju kuće, ali vikendom. Njen novac je samo njen i ne voli zajednički život, sem sa partnerom.

Strijelac ide u potkrovlje, voli dugo da spava, pa je izolovaniji od drugih. Može da se složi sa bilo kim u kući i on je taj koji donosi društvene igre i gleda da svi budu veseli i srećni. Mada, on nikad nije tu i beži od bilo kakvih konflikata jer neće da troši energiju na rasprave.

Jarac je taj koji zahtjeva poštovanje kućnog reda i ne voli buku i galamu. On smatra da sve mora da se odradi na vrijeme. Ide na posao svakog dana, ne kasni i očekuje mir i tišinu kad se vrati kući. Sve mora da bude po nekom ustaljenom rasporedu.

Vodolija se trudi da nikom ne smeta, radi sve kućne poslove, ali samo kad nije za kompjuterom ili na Internetu. Voli da se druži, uvek ima dosta prijatelja oko sebe. Nema ustaljeni ritam života. Voli da pomaže drugima, ukućani se rado sa njim druže. Ne ulazi u konflikte, ne zaviruje u tuđi život.

Riba bira sobu pored kupatila, da može brže da stigne na red za tuširanje. Pravi lom po cijeloj kući. Neuredna je. Mada, uvijek je tu za pomoć prijateljima. Voli da spava zbog čega ih ostali ukućani rijetko viđaju, piše Svetplus.

