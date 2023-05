Znakovi koji upućuju na to da druga žena želi vašeg muškarca

Ako se nalazite u zdravoj i kvalitetnoj vezi, vrlo rijetko ćete imati razlog za ljubomoru ili sumnju u svog partnera. Međutim, činjenica je kako se u našim životima ponekad mogu pojaviti osobe koje žele „ukrasti“ našeg partnera.

Takvih primjera ima neovisno o spolu i potpuno je neopravdano isključivo žene nazivati otimačicama muškaraca. Naime, niko neće moći „ukrasti“ vašeg muškarca ako on to sam ne želi. Za prevaru je uvijek bilo i bit će potrebno dvoje.

Dugogodišnja prijateljica

Nema ništa loše u tome ako vaš partner ima jednu ili više ženskih prijateljica koje su u njegovom životu duži period. Povjerenje u vezi je ključno, a prijatelji su posebna vrsta bogatstva kojeg se ne trebamo odricati olako. Međutim, ako njegova prijateljica njemu o vama priča loše, prenosi mu neke negativne tračeve koje je o vama čula, to može ukazivati na to da prema njemu nema samo prijateljske osjećaje. On vrlo vjerovatno cijeni njeno mišljenje, vjeruje joj i razmišlja o njoj kao o svojoj sestri. Ne pada mu ne pada na pamet da bi mogla učiniti nešto samo zato što joj se vi ne sviđate. Možete mu ukazati na njene potencijalne namjere, ali nemojte tražiti da bira između vas dvije jer njoj to može dati dodatno opravdanje da ga uvjeri kako vi niste prava djevojka za njega.

Bivša djevojka

Svako od nas ima prošlost i ne treba nas osuđivati zbog osoba s kojima smo prethodno bili u vezi, no ako u vašoj vezi osjećate „prisutnost“ njegove bivše partnerice, to bi moglo biti problematično. Ako imaju isti krug prijatelja, jasno je da ćete se ponekad morati viđati i s njom. U tome nema ništa loše ako su oni zbilja razriješili sve što su imali. Međutim, ako ona nikako ne želi prihvatiti da je između nje i njega gotovo, pronalazi različita opravdanja zašto ga zove i zašto se želi vidjeti s njim, sasvim je opravdano da vam to smeta. Pogotovo ako on ne vidi problem u tome. Pokušajte mu na miran i staložen način objasniti zašto vam to smeta i nemojte dopustiti da se bivša djevojka „uvuče“ u vaše rasprave.

Kolegica s posla

Sasvim je uobičajeno da na poslu imamo muške i ženske kolege. Vaš partner mora s kolegicama s posla imati neki kontakt jer ipak rade zajedno i nerealno je očekivati da ne komuniciraju. Ipak, ako ga ta jedna kolegica učestalo naziva dok je kod kuće, kada vrijeme provodi s vama (a ona to zna) ili mu šalje poruke koje uglavnom nemaju veze s poslom – postoji šansa da ga ne gleda isključivo kao kolegu s posla ili prijatelja. Oni vrlo vjerovatno imaju dosta toga zajedničkog i slične ambicije te ju on zbog toga cijeni. Nije poželjno ulaziti u žustre rasprave o njoj i pokazivati veću dozu ljubomore jer navedeno može samo izazvati suprotni učinak, ali ako vam njihov odnos smeta, to mu i recite jer zdrava je komunikacija ključ svega.

Vaša „najbolja“ prijateljica

Nijedna žena ne misli da njena najbolja prijateljica želi ukrasti njenog muškarca. Ma koliko to većini nas bilo nepojmljivo, takvi primjeri postoje. Kako ih prepoznati? Ona će pokušati bilo šta kako bi u vama pobudila sumnju u njegovu vjernost i stalno će isticati sve njegove nedostatke dodatno ih uveličavajući. S vremenom ćete početi razmišljati o tome je li ona možda u pravu jer ipak vam ona ne želi ništa loše. Posljedično vaše nepovjerenje prema partneru samo će rasti. Ona također može pokušati kod vas izazvati osjećaj krivnje jer više vremena provodite s njim i jer zanemarujete nju. Sve to mogu, a i ne moraju biti znakovi kako vaša „najbolja“ prijateljica želi ukrasti vašeg muškarca. prenosi Avaz

