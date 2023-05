TAMARA GLOBA UPOZORVA DA ĆE ZA JEDAN ZNAK JUN BITI PRETEŽAK: Očekuje ih gubitak posla, problemi sa zdravljem i BESPARICA

– Sve što može da se iskomplikuje kod ovog znaka – iskomplikovaće se. Neka pokušaju da prežive jun sa što manje posljedica – rekla je Tamara.

Predstavnici vatrenog znaka od prvih dana juna biće na ivici provalije. Prema rečim čuvene astrološkinje, bukvalno jedan pogrešan korak će ih im doneti more problema. Smatra da su Strijelci su postali taoci loših navika, a posebno u u junu će one doći do izražaja, te savjetuje da ih se što prije riješe ili bar da počnu da rade na njihovoj promjeni.

Upozorava da postoji i rizik da ostanu bez posla, dok kod nekih postoji mogućnost da izgube i krov nad glavom.

Također, suočavaće se sa finansijskim poteškoćama, koje će stvoriti i nove neprijatne situacije u porodici. Zdravlje će biti u značajnoj mjeri poljuljano, te ističe da bi bilo dobro da mu se posvete više nego inače, te ukoliko je potrebno, da odrade i kontrolne preglede kod svog ljekara.

Tamara Globa preporučuje da se što prije Strijelčevi sabereu i uzmu stvari u svoje ruke, kako bi se izborili sa svim neprijatnositma koje im dolaze u susret, inače će im jun biti izuzetno težak mjesec, koji bio mogao da ostavi velike tragove na blisku budućnost.

– Budite odlučni. Počnite da sprovodite svoje ideje. Imate šansu da sve prevaziđete, ali samo strpljivo i polako. Slijedite svoju intuiciju i izbjegavajte kontakt sa ljudima čija vam energija ne prija koliko god je to moguće – zaključila je Globa.

