Dijelovi tijela koje na kraju dana treba DETALJNO OPRATI, mnogi ih zanemaruju

Možda ne morate prati kosu svaki dan, ali to ne znači da ne morate prati određene delove tela. Higijena je važan deo dobrog zdravlja, a neki delovi tela ipak zahtevaju više pažnje i važno ih oprati pre spavanja.

– Tuširanje pre spavanja je dobro za kožu, ali i zdravlje. Tako ćete ukloniti prljavštinu koja se na telu nakupila tokom dana – pojašnjava dr. Rekha Tailor, stručnjak za kozmetiku.

O kojim delovima tela je reč?

Stopala

Prema rečima dr. Toma Biernakija, neugodan miris stopala i gljivice mogu preživeti samo ako na njima postoji mrtva koža ali i ako je koža vlažna. Što možete napraviti? Operite ih vodom i sapunom. Ako to ne radite, reskirate infekcije nokta ili gljivice. Stopala je važno dobro oprati, ne samo staviti pod vodu, obratite pažnju i na pete i prostor među prstima.

Jezik

Uveče kad perete zube, obavezno operite i jezik. Svi znaju da je zube prati važno, ali jezik se zaboravlja. Upravo on može biti izvor lošeg zadaha ali i savršeno mesto za razvoj bakterija. Iste te bakterije, ako ih se ne rešimo, mogu uzrokovati i probleme sa zdravljem usne šupljine. Većina četkica ima na stražnjoj strani čistač za jezik pa ga iskoristite,piše Žena

Iza uha

Infekcija i jedna vrsta dermatitisa se mogu javiti ako redovno ne perete kožu iza uha, a upravo će to mnogi zanemariti. Dr. Sandra Haj, navodi kako se iza uha nalaze žlezde koje luče dosta ulja, a može se nakupljati i znoj. To vodi do razvoja bakterija koje mogu uzrokovati neugodan miris. Vodom i sapunom pre spavanja dobro očistite to područje.

Ispod pazuha

Baš kao i stopala, vrlo ćete lako primetiti kada je potrebno oprati područje ispod pazuha. Dr. Vagas Ahmad Butar, porodični lekar kaže kako znoj na tom području može razviti bakterije, koje isto tako mogu uzrokovati infekcije. Sigurno će vam korišćenje mirisnog spreja pomoći, ali time se nećete rešiti prljavštine. Operite toplom vodom i sapunom pre spavanja.

Facebook komentari