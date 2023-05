Mnogi kasno shvate šta su imali i izgubili – Šta se dešava u životu muškarca koji napusti ženu

Šta se dešava u životu muškarca kada napusti svoju ženu u zreloj dobi? Ispočetka će muškarac biti srećan, uživaće u svojoj slobodi i pokušaće da komunicira sa što više novih žena. Međutim, kako vrijeme odmiče on shvata da u njegovom životu nedostaje žena. On ne može sam upravljati domaćinstvom i počinje se osjećati usamljeno. Mnogi muškarci se nadaju da će naći bolju ženu od one koju su ostavili i da će biti srećniji. Međutim, mnogi od tih muškaraca tek tada shvate šta su imali i izgubli, ali isto tako znaju da povratka nema jer ih njihova bivša žena ne želi nazad. Muškarac postaje svjestan da više ne može naći ženu koja u isto vrijeme dobro izgleda i koja je dobra osoba. Svata da mu je izbor sve manji, a opcija skoro više da i nema. Ostaje mu ili da nađe neku mlađu ženu, ali takve žene često zahtjevaju mnogo novca koji nemaju, ili da se ožene nekom prosječnom ženom svojih godina koja ne zahtjeva mnogo, ali je dovoljno samo da nije Nadali su se da će sve biti bolje, da će naći mlađu i bolju ženu, da će živjeti srećniji život nego što su živjeli prije, ali tada shvate koliko su pogriješili i da je sve ono šta su očekivali od svoje slobode bili samo nerealni snovi koji se nikada neće ostvarito,piše Infpult

Facebook komentari