Malo drame i iznenadnih promjena, sezona Bika najnegativnije će se odraziti na 3 horoskopska znaka

Ona nas podstiče na raskošna i senzualna zadovoljstva. Sjajno je vrijeme da se prepustite dodatnoj brizi o sebi tako što ćete ugađati sebi – kaže astrološkinja Dose Via.

Sunce ulazi u Bika 20. aprila i u njegovom polju će ostati do 21. maja, za to vrijeme desit će se pomračenje sunca u Škorpiji (5. maja). To će donijeti malo drame, iznenadnih promjena i otkrića, a naredni period će se najnegativnije odraziti na sljedeće znakove.

Blizanci

Ovo je pripadnicima ovog znaka vrlo strano, ali moraju da se pripreme na to da će možda biti manje društveni tokom sezone Bika! Ona će aktivirati vaš sektor samoizliječenja, što znači da biste mogli da budete duhovno usklađenijii uoči svog rođendana.

Imajte na umu da nećete moći da uradite odjednom sve što želite, ali ako budete strpljivi i umjereni možda ćete lakše pregrmjeti naredni period.

Vage

Za ljude rođene u znaku Vage je veoma važno da se tokom sezone Bika ne oslanjaju isključivo na sebe. Za vas je ovo vrijeme za saradnju, bilo da je u pitanju finansijska ili kreativna. Veoma je važno da pronađete ljude koji dele vašu viziju.

Ipak, ono što vam ide u korist je ono što je Vagama posebno važno – izgledat će i mirisat će izvanredno u narednim nedjeljama.

Lav

Sezona Bika mogla bi da unese nemir u živote Lavova jer vladajući znak pokušati da se sukobi s vašom prirodom. Taj pritisak može vam pomoći da napredujete, ali veoma je važno da budete fokusirani, što se prije svega odnosi na karijeru.

U svakom slučaju, čuvajte živce i ostanite staloženi i kada se nađete pred neočekivanim promjenama i kada sve skrene sa očekivanog puta, piše Alo.rs.

