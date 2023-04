Nemojte sebi dozvoliti da upadnete u ove tri zamke u ramazanu!

Da bi imali produktivan ramazan koji je duboko duhovan i pun transformacija, moramo izbjeći to da padnemo u tri zamke ramazana.

Koje su to zamke, koji su njihovi uzroci i kako ih možemo riješiti?

Crpljenje energije

• Zamka: Ramazan ne bi trebalo da bude vrijeme kada muslimani spavaju cijeli dan, jedu cijelu noć i jedva da išta rade. Ipak, često vidimo ramazan kao vrijeme kada muslimani zapravo postignu mnogo manje nego što normalno rade! To je vrlo nesretno jer ako padnu u ovu zamku, propustit će bereket obavljanja više dobrih djela u ovom blagoslovljenom mjesecu.

• Uzrok problema: Čak i sa najboljim namjerama, mnogi budu previše iscrpljeni za vrijeme ramazana da završe čak i svoje uobičajene poslove, a kamoli da pronađu energije za dodatna djela kao što su čitanje Kur’ana, teravije i rad u dobrotvorne svrhe. Naše tijelo nije naučilo da radi sa mnogo manje energije, a naš um dodatno omogućava da se okrenemo ovom “izgovoru” da imamo manje energije i da ne možemo biti produktivni.

• Rješenje: Sve se svodi na pravilno upravljanje snom i upravljanje energijom. Da se to efikasno uradi, potrebno je da pokrenete obuku svog uma i tijela još i prije ramazana! Razmislite o maratoncima. Oni ne samo da trče kada glavna trka počne. Oni su proveli na obuci mjesece prije glavnog događaja. Dakle, u vrijeme kada moraju trčati glavnu trku, njihova mentalna i fizička kondicija je adekvatno spremna da ih dovede do cilja.

Društveni ritual

• Zamka: Od raznovrsnih i ekstravagantnih obroka za sehur i iftar, mnogi muslimani padnu u zamku gdje ramazan postaje festival hrane – do te mjere da ćete čak i pročitati naslove o ljudima koji su u bolnici zbog prejedanja tokom ramazana.

• Uzrok problema: Gubitak fokusa ka duhovnim namjerama posta vodi ka tome da ramazan postane „Društveni ritual“. Ramazan postaje društveni ritual priprema iftara i raznih ramazanskih događaja. Bez duhovne namjere posta kao našeg fokusa, skloni smo prejedanju – što je zapravo još gore po naše tijelo i energiju! Dakle, to samo može ubrzati ili pogoršati „crpljenje energije“ i napraviti začarani krug neproduktivnosti.

• Rješenje: Potrebna je kombinacija jasnih ciljeva ramazana i razumijevanje kako u praksi pravilno upravljati ishranom. Ovo opet zahtjeva raniji trening uma i tijela. Uzmimo ponovo primjer jednog maratonca. Prije nego što krene trčati, on ima svoj cilj na umu. On ne trči zato što svi drugi trče. Sa iskrenim ciljem na umu, on je vođen većom svrhom. Također, nećete vidjeti da maratonac guta 10 litara vode prije 40 km utrke. Zamislite da je tako uradio – ne bi izdržao ni prvi korak! Umjesto toga, on pažljivo kontroliše svoj unos vode tokom maratona. Na isti način, potrebno je da i mi imamo kombinaciju jasnih ciljeva i upravljamo našom ishranom kako bi izbjegli zamku “društvenog rituala” za vrijeme ramazana.

Odvlačenje pažnje

• Zamka: Postoje različiti nivoi kojima vas rastrojeni i „odvučeni“ um može odvesti daleko od duhovnog bereketa u ramazanu. Vašu duhovnu produktivnost mogu umanjiti stvari kao što su televizija, Facebook, ili čak i neposredni zahtjevi kod kuće ili na poslu. Rastrojen um može čak da odluta i od iskrenih namjera posta – što dovodi do neiskrenih namjera, kao što je post zbog rituala, ili sa ciljem gubitka težine, ili post i klanjanje teravije da bi “se pridružili ostalim” ili da izgledamo kao “dobar musliman” pred drugim.

• Uzrok problema: Nedostatak unutarašnje samokontrole vodi do rastrojenog uma, a rastresen um je sklon podleći svom nefsu. To znači da bez unutrašnje discipline, naš nefs može uzrokovati da se naše početne iskrene namjere promijene i da naši napori budu ometeni.

• Rješenje: Duhovni alati su od vitalnog značaja i pomoći će vam da prevaziđete rastrojen um, pobijedite svoj nefs i postignete unutrašnju kontrolu. Ramazan vam daje snagu da idete dalje od svoje svakodnevne zone “komfornog” klanjanja i duhovnosti kako biste brže postigli unutrašnju disciplinu i mir. Umjesto samo pet farzova dnevnih namaza, klanjajmo i sunnete, teraviju, vitr i kijam. Umjesto učenja samo nekoliko stranica, ako i toliko dnevno učimo Kur’an, povećajmo na najmanje 20 stranica, kako bi završili cijeli Kur’an u toku mjeseca.

Sve u svemu, okom ramazana testirajte svoje potencijale i pokušajte ih poboljšati.

