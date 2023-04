Kako da prepoznate toksične prijatelje, jedna sitnica ih razotkriva u sekundi

Jednom riječju, ne dozvoljavamo čak ni pomisao da je pored nas zapravo otrovna osoba koja nam truje život.

Jeste li spremni da testirate svoju prijateljicu?

Kako prepoznati toksičnu prijateljicu?

Svako od nas ima prijatelje. Uopšteno govoreći, možete imati najbolju prijateljicu u bilo kom trenutku svog života, a opet ćete podleći istom psihološkom mehanizmu: projekciji. On je skrojen da nas zaštiti, ali često umije i da zavara: to je naša nesvjesna potreba da svoje misli i postupke pripisujemo drugima, mislimo da se i ljudi oko nas odnose prema nama, onako kako se prema njima odnosimo. I zato nam je u početku veoma teško da prepoznamo toksičnu osobu u našem prijatelju ili partneru. Na kraju krajeva, mi smo otvoreni, prijateljski raspoloženi i uvijek spremni da je razumijemo i pomognemo. Dakle, u našoj projekciji, to važi i za ljude oko za nas.

Ako odjednom počinjete da primijećujete da ste nakon razgovora sa svojom prijateljicom čak i fizički smrznuti, veoma tužni, boli vas glava, pogoršava vam se raspoloženje, pojavljuje se apatija ili iritacija… Ili: pričaš i osjećaš se kao gubitnik, kao da živite pogrešno, uz pogrešnu osobu… Sve ovo su znaci da je uz vas toksična osoba.

6 znakova toksične prijateljice:

Ona inicira pozive i sastanke

Sva je priča samo o njoj, ne zanima je da li imate vremena da je saslušate. Ako vam je potrebna njena pomoć ili savjet, ona po pravilu neće imati vremena.

Njeni savjeti gotovo uvijek dovode do negativnih posljedica

Naročito kada su u pitanju odnosi, poboljšanje posla, izgled. Definitivno će pod lupom razmotriti sve fiktivne mane vašeg izabranika, ako vam on zaista odgovara. I što će vas ona češće i detaljnije podsjećati na njih, brže ćete se rastati od njega. A ko će biti pored vas i pomoći vam da ližete rane? Naravno, „vjeran“ prijatelj“. Ako se poslije nekog vremena sjetite njegovog ponašanja i njenih riječi i savjeta, onda ćete shvatiti da ste zahvaljujući njoj raskinuli.

Uništava vam samopouzdanje

Njena omiljena fraza je „samo ću ti reći istinu“. A onda slijedi: „ne možeš da nosiš tako kratke suknje sa takvim nogama“, „tvoj muž me je dugo gledao kada je bio sa tobom, mogu samo da zamislim šta radi kada nisi tu“.

Ona zna vaše bolne tačke i sa zadovoljstvom ih pogađa. Ako ste upravo raskinuli sa nekim momkom, ona će uzbuđeno pričati o svojoj vezi. Ako se plašite visine, onda će vas ona stalno zafrkavati. Ako ste alergični na citruse, onda će ona svaki put „zaboraviti“ na to i za vaš dolazak osviježiti stan svim vrstama aroma citrusa.

Uvijek je nezadovoljna svime

Negativna je i čini vam se da nema lijep komentar ni za koga. U pravu ste, treba samo da postavite pitanje: šta li govori o meni kada nisam tu?

Takmiči se sa vama

Ako ste sebi kupili crvenu torbu, ona će odmah kupiti tri – ružičasta, crvena i fuksija, najvjerovatnije upravo isti model kao vaša. Ako ste podijelili svoju radost sa njom, onda će ona pričati o svojoj radosti, što će blokirati i obezvrijediti vašu.

Čim ima novog dečka, potpuno zaboravi na tebe

Nema, poziva, poruka, kafa, sjedeljki… Sve dok je ne ostave.

Ako ste bar u tri tačke prepoznali svoju prijateljicu, onda je vrijeme da pređete u odlučnu akciju. Razgovarajte sa njom i biće vam sve jasno – po pravilu, tokom takvih razgovora, toksični ljudi će vam rado nametnuti osjećaj krivice. U tom slučaju, distancirajte se i okrenite traženju pravih i iskrenih prijatelja, piše Lepota i Zdravlje.

Facebook komentari