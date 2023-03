4 GREŠKE ZBOG KOJIH ŽENE U NAJBOLJIM GODINAMA OSTAJU SAME

Dešava se da preskaču iz kratkotrajnih vezica u se*s-kombinacije, često sa oženjenim ili, u “boljem” slučaju, razvedenim muškarcima. Kako bilo, tu nema sreće.

Psiholozi smatraju da su same krive za to jer veruju u mitove i ostaju u zabludi. Obmanjuju same sebe i tako budu sprečene da se otvore za ljubav.

Ovo su najčešće greške koje prave:

Traže idealnog – takav ne postoji niti će ikada postojati. Svakome treba dati priliku i učiniti ga idealnim za sebe, ma koliko nesavršen bio.

Ako se u vezi svađaju – odmah odustaju. Svađa je, upamtite to, strast! Daleko je poželjnija od mlake i tihe ravnodušnosti.

Misle da veza podrazumeva stalni kontakt: poruke, pozivi, sastanci. Naprotiv, stalne poruke „smaraju“, većinu čak izluđuju. Svako mora imati deo života za sebe. Biće vam mnogo lepše kad ste zajedno.

Misle da zbog veze moraju da žrtvuju društvo – netačno, čak pogubno. Svako od partnera mora imati svoje prijatelje i spojiti ih po mogućstvu. prenosi cicimici

Facebook komentari