Prepoznat ćete se sigurno: Najbolja i najgora osobina svakog znaka horoskopa

U nastavku pročitajte koje su najveće vrline i mane svakog horoskopskog znaka.

Ovan

Najbolje – energičan je i prepun entuzijazma

Najgore – nema strpljenja i brzo plane

Pripadnici ovog znaka su s jedne strane odlični vođe. Liderstvo je nešto što im je prirođeno, a svoje talente i te kako znaju da iskoriste. Vrlo su energični i prepuni entuzijazma što šire na ljude oko sebe pa ih ovi rado slede.

S druge strane, ono čime Ovnovi sabotiraju sami sebe i svoje liderske predispozicije je izuzetno izraženo nestrpljenje i ‘kratak fitilj’. Brzo planu, često i bez razloga pa si time samo zakomplikuj život i idu korak nazad, umesto napred.

Bik

Najbolje – praktičan je i pouzdan

Najgore – zna da bude lenj i odugovlači

Bikove ljudi vole zato što su dosledni, odgovorni, stabilni i neće pogaziti svoju reč. Kad nešto obećaju, uradiće to pa makar se u međuvremenu predomislili. Takođe, vrlo su snalažljivi i dosetljivi, nema problema koji neće pokušati da reše, često na sasvim neočekivane načine.

S druge strane, kad zasednu na kauč, teško iz njega ustaju. Oni kad ne rade – bukvalno ne rade ništa. Znaju da budu i vrlo tvrdoglavi i skloni su odugovlačiti sa stvarima s kojima im se baš ne da zamarati. Pripadnici ovog znaka uživaju u malim stvarima – vole fino da pojedu i popiju, opuste se u kadi punoj pene, budu prekriveni najmekši ćebetom…

Blizanci

Najbolje – pametni su i komunikativni

Najgore – površni i ne drže se obećanja

Blizanci su ekstroverti koji obožavaju da budu okruženi ljudima i zabavljaju se. Vrlo su prilagodljivi. Znaju kako da razgovaraju s ljudima različitih profila, o bilo kojoj temi. Pametni su i tu pamet dobro koriste kako bi ugodili sebi i osigurali sebi u životu sve što im je potrebno.

S druge strane, pripadnici ovog znaka znaju da budu vrlo nepouzdani, nedosledni, ne drže se onoga što obećaju, ali ne zamaraju se s time nimalo. Takođe, Blizanci ne mogu zamisliti da su sami, užasavaju se toga, pa se često druže s ljudima koji im nimalo ne odgovaraju, samo da imaju neko društvo.

Rak

Najbolje – brižan i nježan

Najgore – preterano zavistan i manipulativan

Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo brižni, nežni i emotivni. Odani su onima do kojih im je stalo, za njih će uraditi sve, više nego bi uradili sami za sebe. Rakovi ne skrivaju osećanja, što se ljudima sviđa jer ne moraju da nagađaju – odmah vide o čemu se radi, jesu li u milosti ili nemilosti.

S druge strane, znaju da budu bolesno zavisni od drugih, ponekad do te mere da padaju u pesimistično raspoloženje ili čak postaju vrlo sumnjičavi. Rakovi su zavisni od podrške i potvrđivanju drugih ljudi, a znaju da budu i vrlo manipulativni kako bi postigli šta žele.

Lav

Najbolje – šarmantan i velikodušan

Najgore – tvrdoglav i arogantan

Lavovi znaju kako da privuku pažnju i podstaknu ljude da se osećaju prijatno u njihovom društvu. Vrlo su šarmantni, strastveni i vole da budu u centru pažnje. Ali bez obzira koliko su popularni, u njima i dalje tinja ona iskrenost koja se drugima sviđa. Takođe, izuzetno su velikodušni.

S druge strane, njihova tvrdoglavost je nešto od čega ljudi beže. Lavovi važe za najtvrdoglaviji znak Zodijaka koji ne popušta čak ni kad postane svestan da nije u pravu. Kad ih zadesi ‘žuta minuta’ znaju da budu vrlo neprijatni i arogantni i da deluju izuzetno egocentrično iako možda nisu takvi.

Djevica

Najbolje – marljiva i puna razumijevanja

Najgore – posesivna i sklona pretjerivanju

Djevice ne vole da budu u centru pažnje već im je prijatnije da sve posmatraju negde iz prikrajka, jer tako najbolje funkcionišu. One paze da budu blizu i zahvaljujući tome se sve odvija savršeno. Vrlo su logične pa ih besmislene stvari i situacije ne zanimaju, neće na to gubiti vreme. Vrlo su jake i samopouzdane osobe, iako to ne iskazuju toliko teatralno kao Lavovi.

S druge strane, znaju da budu vrlo posesivne i to toliko da se ljudi počnu da se osećaju nelagodno u njihovoj blizini. Takođe, važe za jedan od najkritičnijih znakova Zodijaka, i prema se sebi i prema drugima. Često se toliko snažno usredsrede na malene detalje da im promakne cela slika.

Vaga

Najbolje – riješava sukobe i ne voli dramu

Najgore– neodlučna i površna

Pripadnici ovog znaka su vrlo taktični, skloni su balansu u životu i nikako ne vole dramu. Jako su dobri u rešavanju sukoba, jer ne podnose život u lošoj, negativnoj atmosferi. Skloni su opraštanju i nisu zlopamtila. Po prirodi su izuzetno šarmantni i privlačni.

S druge strane, donošenje čvrstih odluka Vagama nije jača strana. Vrlo su neodlučne i upravo to im donese najviše problema u životu. Takođe, znaju da budu lenje kad im se nešto ne radi, vrlo površne u međuljudskim odnosima i nepouzdane. Važnije im je kako neko izgleda nego kakav mu je karakter.

Škorpija

Najbolje – strastven i saosjećajan

Najgore – posesivan i sklon kontroli

Kad se Škorpije fokusiraju na nešto, bio to romantičan odnos ili posao, strastveno će davati sve od sebe da to uspe, da dođu do cilja koji su si zacrtali. Krasi ih i dobra intuicija što im i te kako olakšava život. Pripadnici ovog znaka su saosećajni i empatični, iako se to ponekad ne bi reklo.

S druge strane, to su vrlo intenzivni pojedinci čija strast ponekad može da bude toliko preterana da ih dovodi do problema. Škorpije važe za najljubomorniji znak Zodijaka, vrlo su posesivni i skloni preteranoj kontroli. Lako se uvrede i teško opraštaju.

Strijelac

Najbolje – pristojan i odvažan

Najgore – površan i nestrpljiv

Pripadnici ovog znaka žive za zabavu i avanturu. Velikodušni su do te mere da će nekome dati zadnji zalogaj s tanjira ili skinuti košulju i pokloniti je iako nemaju drugu, samo zato što su procenili da je to nekome potrebnije nego njima samima. Iskreni su i skloni širem shvatanju sveta oko sebe. Spremni su da uče iz grešaka i prihvataju kritiku.

S druge strane, Strelci nisu skloni da se duboko vezuju, jer ih to ograničava u njihovoj potrebi za slobodom i životom bez previše obveza. Takođe, znaju da budu preterano nestrpljivi, netaktični i skloni razmišljanju da će sve biti dobro iako se nisu potrudili oko toga, jer ‘onaj gore ih čuva’.

Jarac

Najbolje – ambiciozan i uporan

Najgore – manipulativan i hladan

Ljudi rođeni u znaku Jarca su neverovatno ambiciozni i uporni. Oni ostvaruju svoje snove ne zato što im ‘onaj gore to dopušta’ već zato što su se dobro oznojili i odricali na putu do cilja. Krasi ih jaka samodisciplina i praktičnost. Jarci ne odustaju kad postane teško već pronalaze načine kako prevladati prepreke i krenuti dalje.

S druge strane, jako su loši kad su osećanja i patnja drugih ljudi u pitanju. Oni su sve samo ne ‘rame za plakanje’. Kad su emocije u pitanju, deluju vrlo hladno i suzdržano. Takođe, zatreba li, skloni su da gaze po drugima da bi došli do cilja.

Vodolija

Najbolje – jedinstven i promišljen

Najgore – nepredvidiv i sklon ekstremima

Vodolije su poznate kao osobe otvorenog uma koje naširoko razmišljaju o svemu. Brinu o drugim ljudima, životinjama i svetu u kojem žive. Oni razmišljaju globalno. Takođe, vrlo su odani i kreativni, razmišljaju van okvira, ljubazni su pa mogu biti prijatno društvo za život.

S druge strane, Vodolije su nepraktične i nepredvidive u svakodnevnom životu, kao da su svu energiju potrošili na razmišljanje i pomaganje drugima. Takođe, koliko god znaju da budu ljubazni i prijateljski orijentisani prema drugima, znaju da budu i vrlo distancirani, što mnoge zbunjuje. Kad pomažu, rade to više glavom nego srcem. Skloni su ekstremima.

Ribe

Najbolje – kreativne i intuitivne

Najgore – preterano emotivne i pesimistične

Pripadnici ovog znaka su kreativni ljudi, skloni umetnosti koji glase za najkreativniji znak Zodijaka. Imaju snažno izraženu intuiciju i empatiju kojom se vode kroz život. Takođe, vrlo su nežni i nesebični prema ljudima, posebno onima do kojih im je jako stalo – sve će uraditi za njih.

S druge strane, Ribe znaju da budu preterano emotivne čime počinju da odbijaju ljude oko sebe, jer postanu neprijatno naporne u pokušajima da im ugode. Lako padaju u pesimističko raspoloženje i neretko misle da je drugima bolje nego njima. Osim toga, teško podnose kad im ne ide sve po planu, ali ne odustaju, prenosi Atma.

