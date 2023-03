Potpuno su iracionalni: Ovi horoskopski znakovi ne znaju kontrolisati emocije

Blizanci

Blizanci za sebe vole misliti da su slobodnog duha, vole isprobavati nove stvari i mijenjati grupe pa stoga nikad ne provedu previše vremena s nekom određenom osobom.

No, to ne znači da se s lakoćom nose sa svim situacijama. Tjeskobni su i često im treba puno potvrđivanja, kaže astrologinja Emily Newman, dodajući da ako Blizanci ne dobiju ono što žele, uspaniče se i počnu se ponašati iracionalno.

Blizanci previše razmišljaju, boje se reći nešto da ne bi bilo pogrešno i da ne bi razočarali ljude oko sebe.

Škorpija

Škorpije se također teško kontrolišu svoje emocije. Njihova intenzivna strast i dubina osjećaja često ih tjeraju da se ljute ili zamjeraju drugima, kaže astrologinja Rachel Clare.

Oni su također nevjerovatno pažljivi, tako da se često prilagođavaju tuđim tajnama, no ponekad će zbog osjećaja da sve nose na svojim leđima početi pucati pod pritiskom.

Ribe

Ribe su po prirodi osjećajne i nježne, ali samo ako se slažete s njihovom vizijom i stavom. Newman navodi da osobe u ovom znaku vole iz srca, iskreno i žele živjeti u bajci.

Ribama je jako stalo do drugih ljudi i isto žele zauzvrat, no ako to ne dobiju, mogu postati jako iracionalni. Tada ne slušaju druge i postanu pasivno agresivni kada se stvari ne razvijaju onako kako oni žele. prenosi n1

Lav

Lavovi su strastveni pa može biti prilično zabavno u njihovom društvu, no upravo je ta strast ono što ih ponekad čini iracionalnim. Lavovi znaju biti prilično dramatični i kada netko preispituje njihovu vrijednost, odmah su spremni za borbu. Ponašaju se impulzivno i nevjerojatno su tvrdoglavi.

Clare dodaje da osobe rođene u ovom znaku uvijek misle samo na ono što je najbolje za njih. Ako ih netko kritikuje, Lavovi će to shvatiti kao lični napad i tada možete zaboraviti na razuman razgovor.

Jarac

Jarčevi su rođeni lideri i jedan od njihovih najboljih osobina jeste osjećaj odgovornosti. Međutim, budući da uvijek žele biti na vrhu ljestvice uspjeha, više paze na to što drugi misle o njima.

“Postanu iracionalni kada pokušaju udovoljiti svima drugima, a mogu početi i lagati ili ‘savijati’ istinu kako bi se učinili sposobnijima – što ih može dovesti u nevolje”, rekla je Newman za Best life.

Djevica

Iako Djevice izgledaju sabrano i stabilno uvijek, one mogu biti jako iracionalne. One neprestano žele biti savršene i vole da sve bude na svom mjestu, ali ako nešto pođe po zlu, Djevice bi mogle doživjeti krah.

“Njihova promjenjiva priroda ih tjera da se stalno predomišljaju, a uz to pretjerano razmišljaju o svakoj riječi koju izgovore”, rekla je Clare. Savršenstvo se ne može uvijek postići, pa će Djevice biti u silaznoj putanji kada ne mogu postići željeni ishod.

