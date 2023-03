5 STVARI KOJE PRIVLAČE SVAKU DAMU: Znam da muškarac može ženu da obori s nogu ako ovo uradi

Muškarci često misle kako je neophodno da naprave neki grandiozni potez da bi osvojili ženu, ali ima i dosta onih koji su potpuno drugačiji. Takvi veruju da su “bogom dani zavodnici” i da će svaka žena kraj koje prođu pasti “kao pokošena” zato što su oni “tako zgodni i privlačni”.

Istina nije ni u prvoj, ali ni u drugoj krajnosti. Da biste privukli ženu koja vam se dopada, kao i da biste osvežili svoju vezu ili brak, da biste probudili novo uzbuđenje kod svoje partnerke, potrebno je da sledite ove jednostavne savete.Nemojte da se ponašate “kao kreteni”, jer vam je neko rekao kako “žene vole kretene”. Ova kobajagi “kul” rečenica je, verovatno, izmišljotina nekog istinskog kretena. Nema ničeg naročito uzbudljivog u muškarcu koji se ponaša kao da je bolji od svih oko sebe, jer će i žena brzo shvatiti da i ona može da “upadne” u tu kategoriju.

Ako i ima žena kojima se “ne dopadaju fini muškarci”, to su dame koje nisu spremne za ozbiljnu vezu i ne žele je u toj fazi svog života. One koje žele ljubav i stabilnog partnera ne “padaju” na kretene, već ih zanimaju emocionalno stabilni muškarci.Takvi muškarci su i puni samopouzdanja, a to je ono što će ženu privući. Toga – nikad nije dosta. Ono je privlačno, erotično, intrigantno. Zato se osmehnite, potisnite svoje mišljenje o manama kojih sigurno imate (kao i svi ostali) i budite pozitivni.

Ako nastupate s te tačke, biće vam lakše da preuzmete inicijativu i priđete joj. Koliko god da se piše o ravnopravnosti polova koja je neophodna, koliko god da je česta pojava da žene izražavaju otvoreno svoje simpatije i prilaze muškarcima, to ne znači da će muška inicijativa biti “demode”. Naprotiv. Mnogim ženama i dalje prija da je muškarac pita za izlazak, da odabere restoran i provod, kad se malo raspita o tome šta ona voli.

Priđite razgovoru i poznanstvu sa ženom sa dozom humora. Ne morate baš da se glupirate, ali dajte joj priliku da se malo opusti, da se oseti prijatno u vašem društvu. Em žene vole muškarce koji ih zasmejavaju, em muškarci vole žene koje se smeju njihovim šalama. Šta će vam bolji razlog od ovog?

Pokažite interesovanje za različite sfere života žene koja vas je zainteresovala. Postavljajte pitanja, učestvujte aktivno ako vam o nečem priča. Ne znači to islednički pristup, već spremnost da se upozna nečiji profesionalni svet, sitne navike, porodični običaji… lepo je s nekim podeliti brigu o kućnom ljubimcu, ispričati kako teče novi projekat ili zašto je neka knjiga istinski uzbudljiva,piše Lepaisrecna

Primenite ove savete kad budete naišli na ženu koja vam se dopada i bićete iznenađeni rezultatima. Mnogi ne ostvare nište dublje od poznanstva, ne zato što obe strane nisu bile zainteresovane već zato što nisu imale dovoljno hrabrosti i umešnosti da poznanstvo prodube. Isti saveti važe i za dugu vezu u kojj je pomalo zamrla strast – pokažite interesovanje i poštovanje, potrudite se da saznate šta joj je najvažnije u tom periodu i opustite je šalama.

