NEMA NEODLUČNIJEG HOROSKOPSKOG ZNAKA OD OVOG: Sve im je do mora ravno, a ako ih povrijedite OSVETIT ĆE vam se na SUROV način

Vaga je sedmi horoskopski znak u astrologiji i povezana je sa odnosima i partnerstvima. Ovim znakom vlada Venera, pa je Vaga jedan od horoskopskih znakova koji cijeni ljubav i ljepotu. U stvari, poznato je da većina Vaga izbjegava sukobe i ružnoću.

Vage će težiti miru u svim aspektima svog života, od odnosa do karijere. Često su mirotvorci u svom krugu prijatelja, jer žele da svi takođe budu mirni. Zbog toga se na njih gleda kao na neke od najprijatnijih ljudi sa kojima se komunicira, piše Sensa.

Međutim, Vage takođe imaju negativne osobine ličnosti, koje mogu biti isto toliko štetne koliko su i njihove pozitivne osobine ličnosti korisne. Kao i svi horoskopski znaci, negativne osobine postepeno se naziru ispod površine.

Sjenke i negativne osobine horoskopskog znaka Vaga:

– Samozadovoljne su.

Vage su obično humane osobe. One neće oklijevati da daju osobi ono što joj treba, kada joj zatreba, ako je u njihovoj moći da to učine. Međutim, Vage takođe mogu biti nevjerovatno popustljive prema sebi. Uživaju u finim stvarima u životu i neće oklevati da ignorišu svoju humanu stranu za kupovinu novih modnih komada, namještaja ili bilo čega što im se sviđa.

– Vrlo su površne.

Vage vole ljepotu života. Imaju oko za detalje i estetiku. Sa ovom ljubavlju prema ljepoti, međutim, dolazi opsesija da budu lijepe. To može dovesti do osuđujućeg ponašanja u kojem Vaga izbjegava stvari koje ne smatra lijepim. Nažalost, ovo ponekad može uključivati i negativan odnos prema drugim ljudima, koji im nisu po volji.

– Ravnodušne su.

Iako je poznato da su jedan od emocionalnijih znakova, Vage se vrlo lako mogu odvojiti od osoba, bez žaljenja. Iako u nekim situacijama reaguju s ljubavlju ili naklonošću, ako u trenutku tu konkretnu situaciju procene kao nešto što ih ne zanima, one će otupeti i više neće pridavati nikakvu pažnju osobi ili situaciji. Ovo ih često može zaslijepiti, tako da ne vide realnost oko sebe.

– Neodlučne su.

U potrazi za mirom i održavanjem ravnoteže, Vage mogu biti veoma neodlučne. One će provesti minute, a ponekad i sate u agoniji zbog savršene odluke. Nažalost, zbog leteće prirode vjetra, one će takođe promijeniti tu savršenu odluku u drugu odluku, a ponekad i nazad u prethodnu, što često može biti frustrirajuće.

– Osvetoljubive su.

Vage obično vole održavanje mira, međutim, one se i dalje ponekad naljute. To će ih navesti na osvetoljubivo ponašanje. Ako posumnjaju ili znaju da im je neko naneo zlo, Vage će raditi na tome da se obračunaju sa tom osobom. One mogu postati manipulativne, što se obično ne vidi kod ovog horoskopskog znaka.

– Vole da kontrolišu.

U potrazi za mirom, Vage mogu biti tiranske u zahtevanju mirnih rješenja za sve svoje probleme. One se ne dvoume oko tvrdnji za koje vjeruju da su ispravan način za okončanje sukoba. Poznato je da se ljute, ako se ljudi ne pridržavaju stvari koje govore, do te mere da koriste svoj šarm da manipulišu situacijom da bi isterale svoje.

Kao i svi horoskopski znaci, Vage su složene. Iako su njihove negativne crte ličnosti zastrašujuće, njihova želja da budu dobre i savršene je toliko snažna, da retko vidimo njihove negativne osobine. Ipak, pazite! Vage se, baš kao prava vaga za mjerenje, može prevrnuti, odnosno prevagnuti u bilo kom smjeru!

