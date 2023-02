CIGANSKE KARTE predviđaju za naredni period: Lavovima slijedi SUDBINSKI DOGAĐAJ, Vagi stiže NOVAC, a ovaj znak mora da se pazi!

U nastavku teksta saznajte šta ciganske karte predviđaju svakom horoskopskom znaku za februar 2023. godine.

OVAN: VERNOST-MISAO-DETE

Ljubav

Uvek na umu imajte prave vrednosti i dobrobit onih koji vas vole. Mogu vam se povremeno javiti misli o nekoj trećoj osobi, a samo od vas zavisi da li ćete te misli i realizovati! Mi uvek glasamo za vernost, a vi kako god želite….Slobodni će upoznati osobu vrednu truda. A da ćete morati da se potrudite oko nje, svakako hoćete! Ovo nije neko koga je lako osvojiti, pogotovo ne praznim pričama! Moraćete na delu da pokazujete i dokazujete svoju vrednost. Verujem da vam to neće teško pasti.

Posao

Mnogo je odgovornosti na vama tokom meseca kada je posao u pitanju, ali to ne biste trebali da shvatite kao teret već pre kao šansu da pokažete koliko vredite i šta zaista možete. Ovaj mesec traži od vas da ne žurite, već da uključite mozak, praktičnost, racionalnost. Imaćete neke odlične nove poslovne prilike, i to najpre u drugom delu meseca. Finansijski ste stabilni a biće i novih izvora prihoda za vas.

Zdravlje

Trebali bi da se na drugačiji način odnosite prema sebi. Da shvatite koje je navike potrebno menjati i da prionete na posao! Savetuje vam se rekreacija i pojačana fizička aktivnost.

BIK: NEISKRENOST-SREĆA-PUTOVANJE

Ljubav

Sam početak meseca nije savršen i mnogi od vas se neće osećati sigurno u svojim emotivnim relacijama. U ovim momentima bitno je da ne skrenete na drugu stranu i da iz sopstvene nesigurnosti i strahova potražite utehu u nekoj trećoj osobi. Pregurajte ovaj prvi period i malo sačekajte – već od početka druge dekade meseca atmosfera u vašim vezama i brakovima se menja i kreće brzim tempom ka pozitivnim dešavanjima i boljitku. Sreća dolazi, treba samo biti strpljiv! Ukoliko ste usamljeni, ne žurite i ne dozvolite da vas strasti vuku u emotivne priče. Dobro razmislite i još bolje proberite i odaberite!

Posao

Prvi deo meseca ionako će proći uglavnom u prazničnom raspoloženju, pa ćete neke najnegativnije uticaje uspeti da izbegnete. Ono što je bitno jeste da od početka druge dekade za vas počinje plodonosniji i boljim šansama ispunjen poslovni period. otvorene su vam nove saradnje i poslovi, naročito oni koji se na bilo koji način vezuju za inostranstvo. Neki od vas u ovom mesecu mogu dobiti i unapređenje ili makar značajnije finansijsko poboljšanje. Nije loše, ni malo….

Zdravlje

Početkom meseca još uvek ćete biti skloni prehladama, virusima i bakteriološkim infekcijama. Ostatak meseca – odličan

BLIZANCI: NADA-VESELJE-NEISKRENOST

Ljubav

Samo malo je dovoljno da bi u vašim emotivnim i bračnim relacijama sve funkcionisalo baš onako kako želite. Partner i vi ste pokrenuli pozitivne promene u odnosu, komunikacija je bolja, sadržajnija, a imate i zajedničke planove koje možete ostvariti. Naravno da će uvek postojati neki sitan problemčić – ali sve je rešivo kada postoji otvoren razgovor! A slobodni će se u ovom mesecu zaljubiti. No, obzirom da je za ovaj mesec izašla i karta Nada, moram da vas upozorim na jednu njenu, pomalo negativnu simboliku – naime ona hoće da da idealizaciju osobe koja je preko puta nas i nerealna očekivanja….

Posao

Ako je karta Nada pomalo čudna i neuhvatljiva kada su emocije u pitanju, onda je ona za posao – za ideje, za kreativnost i za saradnju sa inostranstvom – bukvalno savršena! Zato svoje težnje, ciljeve i napore usmerite ka ovim segmentima i sigurno je da nećete pogrešiti. Obratite pažnju na komunikaciju sa saradnicima – tu može biti manjih, povremenih problema. Finansijski – prilivi iz više izvora.

Zdravlje

Proverite dioptriju, pogotovo ako ste stariji pripadnik znaka. Takođe, mogući su manji problemi sa venama, alergijama, zubima.

RAK: SUDIJA-KUĆA-MISAO

Ljubav

U februaru i vi i partner možete uraditi mnogo toga pozitivnog za vaš odnos. Nemojte bežati od problema, nemojte se sklanjati od odgovornosti – poštujte i podržavajte jedno drugo i shvatite da zajedničkim snagama možete sve. Biće u mesecu perioda tihog nezadovoljstva ili statičnosti – ali ovo se može prevazići! Oni koji su slobodni – možda se i pojavi neko ko bi vas zainteresovao, ali realno gledano – male su šanse da se započne konkretna ljubavna priča. Neko sa kim imate razliku u godinama i ko je verovatno zauzet, pokušaće da vas osvoji. Savet je da ne ulazite u ovaj odnos.

Posao

Februar obećava poslovnu stabilnost ukoliko ispoštujete par principa. Prvi bi bio odnos prema osobama od autoriteta ili starijim kolegama – on mora biti uz poštovanje, bez obzira da li mislite da su u pravu. Drugo – morate biti izuzetno odgovorni prema onome što radite, ne ostavljati i ne odlagati obaveze. I treće – pre bilo kakvih značajnijih odluka, dobro razmislite ili pitajte za savet one kojima verujete.

Zdravlje

Mogući su problemi sa kičmenim stubom, naročito oko lumbalnog dela. Takođe – hormoni i žlezde. Mlađi Rakovi – potrebno vam je kretanje, rekreacija.

LAV: SMRT-PORUKA-VENČANJE

Ljubav

Samo da znate – svaki izlazak karte Smrt u mesečnim izveštajima, uvek automatski ukazuje na jaku karmičku simboliku koja će biti prisutna. U suštini, kada pogledamo zauzete – ovaj mesec može doneti „ili-ili“ situacije. One veze i brakovi koji treba da opstanu doživeće neku formu transformacije i velike promene. One veze i brakovi kojima je davno odzvonilo, od februara ulaze u fazu brzog propadanja, ako ne puknu baš tokom ovih dana…Šta ove karte donose slobodnim Lavovima? Pa, jednu vrlo interesantnu, moglo bi se reći čak sudbinsku priču – nekoga sa kim ćete se povezati, a možda i ući u značajnu vezu.

Posao

Vi ste odavno svesni da su vam potrebne velike promene po pitanjju posla, a čini mi se da ćete već u ovom mesecu uspeti da napravite značajne pomake u tom pravcu. Možda čak i da otpočnete jednu potpuno novu poslovnu priču. U svakom slučaju – prvi deo meseca vam je dosta zahtevan po pitanju obaveza. Drugi deo meseca je nešto rasterećeniji i obojen boljim poslovnim prilikama.

Zdravlje

Hronične boljke će povremeno praviti problem naročito starijim Lavovima, ali ni mlađi neće proći bez povremenih tegoba sa kičmom.

DEVICA: PISMO-SVEŠTENIK-LJUBAVNICA

Ljubav

Dokle god ste vi i partner sami u odnosu – sve će biti u redu. No, obzirom da postoji mogućnost da se pojavi osoba sa kojom biste poželeli nešto tajno – ja mogu samo da vas upozorim da možete zakoračiti na put koji bi doneo pre ili kasnije probleme u vašoj vezi ili braku. Čuvajte ono što imate jer vam mesec može doneti mnogo lepih zajedničkih momenata. Ukoliko ste slobodni – više je nego izvesno da ćete u ovom mesecu upoznati nekog sa kim ćete se momentalno „prepoznati“. Imaćete osećaj da ovu osobu znate oduvek i da ste baš nju čekali celog svog života.

Posao

Dobar poslovni mesec je pred vama. Stoji da ćete biti baš angažovani i da ćete imati malo vremena koje neće biti ispunjeno radom, ali verujte da će vam se ovo isplatiti. Što se komunikacije tiče, obratite pažnju na prvu dekadu, jer je tada bitno da zadržite prisebnost i ne dozvolite da vas neko uvuče u rasprave. No, u ovom periodu vam stižu i vrlo pozitivne informacije koje mogu promeniti mnogo toga.

Zdravlje

Vratni deo kičme i zglobovi – osetljiva su mesta, pogotovo za one koji su u nekim ozbiljnijim godinama.

VAGA: SUDIJA-PUTOVANJE-DETE

Ljubav

Slobodne Vage bi mogle da budu povučene strašću i da ulete u emotivnu priču sa osobom koja možda ne živi blizu njih. Ili na primer – da se na kratkom putovanju „zagledaju“ u nekog i požele da sa tom osobom prodube poznanstvo. Treća mogućnost donosi poznanstva preko posla, ali to može biti osoba sa kojom imate razliku u godinama i koja je zauzeta. Što se tiče onih u vezama i brakovima – vi imate šanse da odnos sa voljenom osobom poboljšate i postavite na neke stabilnije osnove. Očekuje vas mesec sa dosta živosti i zadovoljstva i neki lepi trenuci sa partnerom.

Posao

Februar će biti dosta uspešan za vas. Pred vama su nove poslovne mogućnosti koje će se žestoko pokrenuti, i to najviše od početka druge i kroz treću dekadu meseca . Neki od vas će ostvariti kontakte sa strancima i otpočeti nove poslovne priče u ovom segmentu. Stoje vam mogućnosti i za česta poslovna putovanja. Po pitanju finansija – dosta povoljnosti, mogući su prihodi i sa više strana.

Zdravlje

Povoljne okolnosti po pitanju zdravlja stoje mlađim Vagama. Stariji – hronične tegobe, osetljiva pluća i grlo.

ŠKORPIJA: OFICIR-ISTINA-VENČANJE

Ljubav

Dobre, zaista dobre prilike da Škorpije u emotivnim vezama i brakovima unaprede i poboljšaju odnos sa voljenom osobom. Možda će stvari dolaziti sporije na svoje mesto u prvoj dekadi meseca, ali od tog perioda pa do kraja meseca – izgleda da će sve pucati od strasti i ljubavi između vas dvoje. A slobodni neka najpre obrate pažnju na poslovni segment jer im odavde može doći osoba u koju će se prvo zagledati, a onda i poželeti da otpočnu sa njom pravu ljubavnu priču. A za to postoje odlične šanse – i to u drugom delu meseca. Možete na pravi način započeti ovu godinu!

Posao

Ovo će biti pravi udarnički početak godine. Škorpije će biti mnogo vredne u ovom periodu i zato nije ni čudo što će se i ta njihova vrednoća i trud itekako isplatiti. Ne samo postojeći poslovi već i nove saradnje i nove osobe sada ulaze u vaš život. Posebno obratite pažnju na inostranstvo, jer jedna od žestoko dobrih poslovnih ponuda može krenuti baš sa stranim saradnicima. Finansije – odlično.

Zdravlje

Manji problemi sa očima, glavom, sinusima. Takođe, više pažnje obratite na kičmu, kosti, zglobove. Moguće su hronične i reumatske tegobe.

STRELAC: LJUBAVNICA-PUTOVANJE-LJUBAV

Ljubav

Oho-ho! Kakve karte! Strelčevi, da častite odmah! I to najpre vi koji ste slobodni jer je sa ovakvim kartama malo verovatno da ćete taj status zadržati do kraja meseca. Spremaju vam se ljubavi velike i male, sprema se emotivna pozornica da na nju uleti glavni glumac ili glumica koja će vam pomrsiti konce i učiniti da ne znate gde ste – na nebu ili na zemlji! Ma uživajte, zaslužili ste na svaki mogući način! Oni koji su zauzeti će imati takođe vrlo dobar odnos sa voljenom osobom. Nemojte samo ovo da pokvarite time što će vam srce zaigrati za nekom trećom osobom…..

Posao

Ma ko još misli na posao kada ljubav ispunjava svaki delić vašeg bića….Šalim se, naravno – bićete vi vrlo solidni tokom meseca i u poslovnom segmentu. Otvoriće se neke nove poslovne mogućnosti za vas i to vezane za daljine – druge gradove, druge zemlje. Jedino što je važno jeste da se ne zalećete onako kako vi umete i da ne budete naivni slikar (što takođe umete). Prepoznajte prave prilike!

Zdravlje

Uživanja jesu na sve strane, ali u njima ne treba preterivati. I ne treba staviti zdravlje na poslednje mesto.

JARAC: LJUBAVNICA-LOPOV-BOLEST

Ljubav

Jao, jao….Jarčevi će nam biti bolesni od ljubavi tokom meseca ….teška boljka, zaista. Šalim se naravno – gde je karta Lopova, tu mora nešto da se mulja i da bude tajno. Zato oni koji su u vezama neka ne budu mnogo tajanstveni da ih posle ne bi bolela glava. Bolje da te svoje emotivne aspiracije usmere ka voljenoj osobi i sve će biti u redu. Maštajte vi o nekom drugom, ali nemojte da radite ništa. Slobodni će nam isto tako tajanstveno voleti neku tajanstvenu osobu. Ako ta „tajanstvenost“ označava da je osoba u koju ste se zaljubili zauzeta, pa šta da se radi….A možda je samo daleko od vas?

Posao

Ideja imate na izvoz. I kreativnosti takođe. I planovi su vam odlični, isto tako. Jedan deo svega ovoga ćete moći da iskoristite – ali mora se priznati da nećete baš u potpunosti biti zadovoljni. Smatrate da možete više. I potpuno ste u pravu. No, moraćete da sačekate malo, verovatno sledeći mesec da biste pokrenuli baš sve ono što želite. Po pitanju finansija – jeste promenljivo, ali ima zarada iz više izvora.

Zdravlje

Odmor neka bude na prvom mestu. Zaista vam je potrebno da se opustite i oporavite. Stariji – kičma, hormoni, vene.

VODOLIJA: NEISKRENOST-LJUBAV-IZNENADNA SREĆA

Ljubav

Drage Vodolije, ne radite ništa iza leđa partneru. Karte koje su izašle za ovaj mesec nisu dobre za takve „zanimacije“ i pokazuju da one mogu uneti pometnju u vaš odnos sa voljenom osobom. Umesto toga – bolje je da sa partnerom napravite neke promene – da budete više zajedno, da češće izlazite, da se družite i provodite. I naravno – da stavite ljubav na prvo mesto. Oni koji su usamljeni – ljubav vas u ovom mesecu može iznenaditi! Najpre preko prijatelja, izlazaka, ali čak i preko društvenih mreža! Pošto će više prilika za vas biti, najbolje bi bilo da mudro odaberete. Nemojte uključiti samo hemiju i srce, već i mozak…

Posao

Nekih svojih nedoumica, nesigurnosti i strahova ćete imati tokom meseca , ali će se uglavnom pokazati da su oni potpuno bezrazložni. Pred vama je jako dobar i uspešan poslovni mesec, što ćete najpre videti od početka druge i kroz treću dekadu – kada će vas iznenaditi prilike i poslovne šanse, baš onakve kakve želite. Po pitanju finansija – bićete malo nestabilni, ali samo zato što ne kontrolišete troškove.

Zdravlje

Nije vaše zdravlje baš sjajno tokom meseca . Dosta ste osetljivi, pa su moguće i prehlade, viroze ili bakterijske infekcije.

RIBE: VERNOST-UDOVAC-PORUKA

Ljubav

Moguće je da odnos sa emotivnim ili bračnim partnerom neće baš uvek funkcionisati savršeno tokom meseca . Ono što je neophodno i na čemu morate potencirati jeste otvorena i iskrena, obostrana komunikacija. Generalno gledano – vas dvoje se volite i tu ste jedno za drugo – baš iz tog razloga morate menjati ono što može doneti problem ili zahlađenje u vašoj vezi. Ukoliko ste slobodni, segment prijatelja i društvenosti nudi prilike za ljubavne odabire. Moguće je da će vam se pojaviti neko ko je stariji od vas i sa kim će priča krenuti dosta polako, ali u pravom smeru.

Posao

Zauzeli ste prave pozicije, one koje zaslužujete i sada možete početi da puštate korenje. Šalu na stranu – pred vama je jedan poslovno jak mesec u kojem će vam najbitnija biti podrška od strane autoriteta i nadređenih – a imaćete je u ogromnoj meri. Zato pokrećite pitanja koja su vam važna, dajte predloge i nove ideje – saslušaće vas sa pažnjom. Finansijski – stabilan i jak mesec je pred vama.

Zdravlje

Grlo, pluća, stomačni deo i kičma – to su vaše slabe tačke tokom meseca.

SD

