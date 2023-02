Nezavisna žena nije ona koja je sama – Već koja sama plaća svoje račune: 5 pokazatelja jake žene

Zašto mnogi muškarci teže da imaju nezavisnu ženu pored sebe? Nezavisna žene je ujedno i privlačna ali i odbojna. Privlačna je jer ima izgrađenu ličnost i daje sjajnu podršku svima oko sebe, a odbojna jer ne toleriše sve greške ljudi u svojoj okolini.

Ovo su neke od glavnih karakteristika nezavisne žene: 1. Osoba koja može živjeti sama, ali nije nužno sama. Mnogi misle da su nezavisne žene zapravo one koje žive same, ali to nije tako. Žena može biti nezavisna i u braku i u porodici…

Nezavisna žena je ona koja zna brinuti o sebi u svim uslovima, počevši od finansijske strane života pa do emocionalne. 2. Ona živi u sadašnjosti. Nezavisna žena živi za dan koji je pred njom i ne zamara se mnogo prošlošću. Ona planira budućnost ali ne živi u njoj.

3. Zna kada treba reći ne. Nezavisna žena ne dozvoljava da je iko iskorištava. Ona će bez problema reći da nešto ne želi kada ne želi. 4. Nije je sramota tražiti pomoć, ali nikoga ne moli za to. Biti nezavisna osoba ne znači biti samoživ i tvrdoglav.

Nezavisna žena je svjesna da mnogo toga može uraditi sama ali kada shvati da joj neko drugi može olakšati stvari neće se ustručavati da zamoli za pomoć. 5. Nema mnogo prijatelja. Ovo nije nužno uvijek pokazatelj nečije nezavisnosti.

Ali nezavisne osobe su poznate po tome da ne tolerišu ponašanja mnogih ljudi. One će radije biti srećne u svojoj samoći nego u društvu osobe koja im ne leži ili se ne ponaša po njihovom ukusu. Mnoge ih nazivaju “vukovima samotnjacima” ali one su mnogo više od toga. prenosi pult24

