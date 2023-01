OTKRIVENO KAKO JE SHAKIRA SAZNALA DA JE PIQUE VARA: Pronašla je OVO u frižideru – ŽENE, PRIPAZITE

Detalji prekida dugogodišnje veze legendarnog španjolskog nogometaša Gerarda Piquea (35) i pjevačice Shakire (45) te borba za skrbništvo nad njihovom djecom već mjesecima privlače pažnju svjetskih medija, a glazbenica je svoje frustracije i ljutnju izbacila u svojim stihovima pjesme ‘BZRP’ koju je objavila 13. siječnja. Španjolski mediji sada pišu kako je pjevačica otkrila da je nogometaš vara zahvaljujući džemu.

Naime, već neko vrijeme TikTokom i Twitterom kruže razne teorije o njihovom raskidu, a jedna je od njih i da je Shakira nakon poslovnog puta stigla kući i htjela je pojesti nešto slatko.

Uvijek u frižideru drži svoj omiljeni džem koji Pique zbog posebne dijete ne jede, a za poslasticu nisu bila zainteresirana ni djeca. Kako je džem bio pojeden, Shakira je posumnjala da je netko bio u njihovoj kući. Iako je navodno Pique prekinuo sa svojom ljubavnicom Clarom Marti, mnogi joj još uvijek ne daju mira zbog ove pjesme. Spomenula ju je u njoj imenom, iskoristivši riječ claramente(jasno) naglasivši posebno riječ Clara, a dok ju je pjevala, gledala je u kameru s visoka, što mnogi fanovi tvrde da je upozorenje toj djevojci.

– Sorry, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kada sam te trebala dao si mi svoju najgoru verziju. Ne vraćam ti se, makar plakao i molio, ostavio si me s njom, novinarima, dugovima, poreznom… Misliš da si me povrijedio, ali sada sam još jača, a ona sigurno ima lijepo ime, nije tako kako zvuči, jasno – samo su neki od stihova koje je pjevačica otpjevala o ovoj aferi i otkrila kako se nosi sa cijelom situacijom, te su mnogi shvatili da je strašno povrijeđena. U pjesmi pjeva i kako je Gerard “zamijenio Rolex za Cassio te Ferrari za Twingo”, a provokacije su počele kada je na Shakirinom balkonu osvanula lutka vještice koja gleda na kuću nogometaševe majke.

Pique je na pjesmu odgovorio prvo u svojoj emisiji ‘The Kings League’ gdje je rekao kako ima ugovor s Casiom, a sada je na posao stigao u bijelom Twingu čime je odlučio pokazati kako ga njezine riječi ne diraju.

Na fotografijama je Pique izgledao veselo te se čini kako ga pjesma posvećena njemu nije pokolebala. Shakira i Pique prekinuli su dugogodišnju vezu sredinom 2022. zbog njegove nevjere, a u prosincu je u javnost izašla i snimka koja pokazuje kako je Pique imao drugu puno prije nego li je Shakira za to saznala.

U jednom intervjuu koji je dao nekoliko mjeseci prije rastanka sa slavnom pjevačicom, 23-godišnja studentica Clara Chia Marti je prošla iza njegovih leđa. Taj intervju snimljen je u Piqueovoj kući deset mjeseci prije prekida sa Shakirom, što znači da je Clara bila u njihovoj kući u kojoj je u tom trenutku i dalje živjela glazbenica.

