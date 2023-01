Zaboravite na kratke suknje i duboki dekolte: Savjeti kako žena poslije 45 ne bi trebala da se oblači

Žene starije od 45 imaju tu prednost da već imaju formiran stil oblačenja, mišljenje drugih im nije važno, sigurna je i sebe i zna kako da iznese svaki komad odjeće koji obuče na sebe. Ipak svakažena bi trebala da izbjegava neke greške zbog kojih može izgledati smiješno.

1.Svijetla šminka; Nakon 45 svaka žena bi trebala da se okrene prirodnom izgledu i bira dekorativnu kozmetiku mirnih i hladnih boja koje će naglasiti njene crte lica. Po svaku cijenu treba da izbjegava svijetlu šminku i onu sa šljokicama. Takođe treba da zaboravi na sredstva za samotamnjenje kao i uokvirivanje izvan kontura usana.

2. Životinjski dezen; Dezene sa životinjskim printom treba veoma pažljivo birati i uklopiti ga sa svedenim i jednostavnim odjevnim komadima. 3. Odjeća pogrešne veličine; Vrećasti modeli odjeće vam neće pomoći da sakrijete svoje nedostatke, samo će ih dodatno naglasiti. Ne morate uvijek da pratite trendove, nosite ono što vam najbolje stoji, a takvih komada sigurno ima. Takođe, treba da izbjegavate previše usku odjeću.

4. Kratke suknje i duboki dekolte; Iako se godine prvo vide na rukama, vratu i koljenima, to ne znači da treba da budete obučeni od glave do pete i zakopčani do grla. Ono što treba da izbjegavate su kratke suknje i dubog dekolte. Kada su suknje i haljine u pitanju birajte midi modele ili malo iznad koljena, kao i rukavi dužine 3/4.

5. Naučite novi način kombinovanja; Ovo ne znači da treba da zamijenite svu svoju garderobu sa novom samo naučite drugačije da je kombinujete. Od sada umjesto da nosite atlet majicu sa farmerkama, pokušajte da je zamjenite sa nekom lepršavom bluzom.

