Naučnici objasnili zašto se čini da januar traje 300 godina

Postoji i naučno objašnjenje zašto se čini da se januar razvlači.

Osjećaj je posljedica vašeg unutrašnjeg dopaminskog sata. Dopamin je hormon koji oslobađa mozak kad je stimulisan užitkom, zadovoljstvom, postignućima itd. Neka istraživanja na ovu temu su donijela podatak da se dopamin često oslobađa tokom novembra i decembra zbog svih događaja oko praznika.

Tokom prazničnih mjeseci uvijek ste zaposleni. Ima toliko toga da se napravi i vrlo malo vremena zastoja, što rezultira višim nivoima dopamina u poređenju s ostatkom godine.

Januar to zaustavlja jer ste se vratili na staro. Budući da se u januaru ne događa mnogo osim povratka na posao, um se dosađuje, što usporava unutrašnji sat tijela, zbog čega se čini da vrijeme prolazi puževom brzinom.

U dobrom dijelu slučajeva januarska depresija nastaje i kao posljedica finansijskog kolapsa. Nekontrolisana potrošnja isprazni novčanike, trošimo iznad granica svojih mogućnosti, peglaju se kartice, kupuju skupocjeni pokloni. Sve navedeno, prije ili kasnije, mora doći na naplatu.

Još jedan faktor koji utiče na pojavu januarske depresije predstavlja pojam zimski blues. Naime, u jesenjem i zimskom periodu dani postaju kraći i dolazi do smanjenog izlaganja dnevnoj svjetlosti. Zimske dane većina ljudi provodi u zatvorenim prostorijama i manje se izlažu sunčevoj energiji. To dovodi do poremećaja serotonina, tzv. hormona sreće. S druge strane, tijelo luči više melatonina zbog kojeg se osjećamo umorno i bezvoljno.

Plavi ponedjeljak

U prvom mjesecu je i Blue Monday (plavi ponedjeljak), najdepresivniji dan u godini, odnosno treći ponedjeljak u januaru. Plavi ponedjeljak je dan kad se većina ljudi osjeća loše zbog, kako kažu, kombinacije tmurnog zimskog vremena, činjenice da su praznici iza njih i krivice zbog neuspjelih novogodišnjih odluka. Ove godine taj dan je 16. januara. Stručnjaci savjetuju da prema sebi, pogotovo na taj dan, ne budemo prestrogi, da postavimo realnije ciljeve te tako izbjegnemo razočaranje. Plavi ponedjeljak najbolje ćemo preživjeti tako da budemo dobri prema sebi, nešto ukusno pojedemo, malo vježbamo, da počnemo čitati neku dobru knjigu ili sebi pripremimo mali kućni spa centar.

Depresivno raspoloženje češće snalazi ljude za vrijeme prvog radnog dana u sedmici, a treći radni ponedjeljak nakon proslave Nove godine dovoljno je vremena da entuzijazam vezan uz nove početke i novogodišnje odluke splasne, što je u stvari i teorija koju je formirao psiholog Klif Arnal. prenose “Nezavisne“.

