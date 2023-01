Evo kako navesti nekog tko vam je privlačan da se zaljubi u vas

Ako ste bacili oko na nekog posebnog, možda se pitate postoje li provjereni načini da ih natjerate da vam uzvrate ljubav… Iako odgovor nije tako crno-bijel, stručnjaci za veze možda znaju ponešto o tome kako nekoga navesti da se zaljubi u vas.

Zbog čega se pojedinci zaljubljuju jedni u druge?

Ljubav se definira kao ‘intenzivan osjećaj duboke privrženosti’, prema Oxford English Dictionaryju.

– Istraživanje prirode ljudske intimnosti sugerira da zapravo postoje dvije vrste ljubavi, jedna je strastvena ljubav ili ono što mi smatramo romantičnom ljubavi, a uključuje privlačnost i seksualnu želju, odnosno požudu; druga je poznata kao privrženost, koja se javlja između povezanih parova poput majke i djeteta, ali se također razvija i u dugotrajnim vezama – prema kliničkoj psihologinji dr. Kristini Hallett.

Prava, iskrena ljubav, kako je neki ljudi nazivaju, prekrasan je spoj te strastvene ljubavi i privrženosti koja se razvija tijekom vremena.

Prema psihologinji Bobbi Wegner, kada su te tri glavne komponente prisutne – privlačnost, požuda i privrženost – osobe će se vjerojatnije zaljubiti.

– Privlačnost je ono što zvuči kao znatiželja, zanimanje ili naklonost prema nekome – objašnjava ona, dok požudu opisuje kao snažnu seksualnu želju za nekim, a privrženost je emocionalna veza između dvoje.

Kako dvoje pojedinaca postaju emocionalno bliži, oni traže tu intimnost i osjećaju se sigurnije kada su s drugom osobom, dodaje ona.

Što točno pokreće te tri komponente?

Iako ne postoji pravi način da se prisile stvari poput privlačnosti i privrženosti, jedna studija iz 2010. objavljena u Journal of Social and Personal Relationships identificirala je 12 ‘prethodnika’ zaljubljivanja, a to su recipročno sviđanje, izgled, osobnost, sličnost, familijarnost, društveni utjecaj, popunjavanje potreba, uzbuđenje, spremnost, specifični znakovi, izolacija, tajanstvenost.

– Ono što tjera ljude da se zaljube je mješavina istinske ranjivosti, želje, seksualnosti i romantike koja stvara mješavinu, poput Svetog grala, sigurnosti, uzbuđenja, dostupnosti, i zajednička ljubav. To je ono što stvarno tražimo – pojašnjava terapeut Ken Page.

Što ljubav nije?

Bilo bi nemarno ne spomenuti što ljubav nije prije nego što pokušate natjerati nekoga da se zaljubi u vas.

Sama priroda ovog pitanja nameće razmišljanje o tome zašto pokušavati natjerati nekoga da se zaljubi u vas.

Prema Page, nevjerojatno je lako uhvatiti se u osvajanje nečijeg odobravanja dok istovremeno napuštate vlastite potrebe ili čak osjećaj samog sebe.

– Stupanj do kojeg se hiperfokusirate na to sviđate li se nekome je stupanj do kojeg ćete se prepustiti – kaže, dodajući da je daleko važnije razjasniti kako se ta osoba zapravo osjeća.

Može se dogoditi da shvatite da osjećate hladnoću iznutra kad ste u njihovoj blizini, kao da ih morate zgrabiti jer zapravo nisu dostupni, objašnjava. Ovakav način razmišljanja može u velikoj mjeri izazvati rane od napuštanja, u kojoj nečija nedostupnost postaje pogonsko gorivo za vlastite probleme napuštanja.

– To je nevjerojatno zarazna i kompulzivna vrsta privlačnosti na koju smo svi programirani da budemo osjetljivi i ranjivi – ističe Ken. To ide ruku pod ruku sa zaljubljenošću obilježenom osjećajima opsjednutosti i fantastične čežnje.

Prema bračnoj i obiteljskoj terapeutkinji Holly Richmond, kombinacija hormona, endorfina i emocionalnog prioritiziranja koji se javljaju u početnim fazama veze, ne znači nužno da će oni odvesti do iskrene, dugoročne ljubavi, ali to također ne znači da se ona na kraju neće razviti, ali ako tu osobu stavljate na pijedestal i pokušavate iz nje izvući ljubav, vjerojatno je uopće ne vidite jasno – što nije prava ljubav.

Iako je požuda, odnosno seksualna želja sastavni dio ljubavi, stvari mogu postati nezgodne ako su razine požude visoke.

Ljubav i požudu lako je pomiješati jer one zapravo aktiviraju slične živčane puteve u mozgu koji su uključeni u stvari kao što su ponašanje koje je usmjereno ka cilju te sreća, nagrada i ovisnost.

Dakle, važno je utvrditi imate li posla sa stvarnom ljubavlju ili samo sa požudom.

Kako navesti nekoga da se prirodno zaljubi u vas?

Ako je vaš interes za nekoga iskren i želite potaknuti osjećaj intimnosti i bliskosti između vas, evo što stručnjaci kažu da učinite:

1. Postupno produbljujte intimnost

Voljeti nekoga znači osjećati duboku intimnost i bliskost s njim, pa je jedan siguran način da potaknete ljubav između sebe i druge osobe postupno produbljivanje intimnosti kroz zajedničku ranjivost i zajedničko vrijeme.

– Interakcije koje uključuju postupno produbljivanje i dijeljenje ranjivosti, u kombinaciji s davanjem do znanja nekome da vam se sviđa učinkoviti su načini stvaranja odnosa punog ljubavi – objašnjava Page.

2. Koristite govor tijela

Dio ljubavi je uzajamna privlačnost ili želja jedno za drugim, a jedan od načina na koji možete potaknuti tu privlačnost i želju je kroz govor tijela. Stvari poput kontakta očima i osjetljivog dodira, ne samo da mogu njegovati osjećaje bliskosti, već i pojačati želju.

Na primjer, dok viralni psihološki trik s očima nije nužno trik kojim ćete nekoga natjerati da se zaljubi u vas, postoji velika vjerojatnost da će mu dati do znanja da ste zainteresirani, što je važno za stvaranje osjećaja otvorenosti.

– To stvara fizičko buđenje potencijalne želje i senzualnosti, kao i povezanost, ali bez prijetnje – kaže Page.

3. Izađite zajedno iz svojih zona udobnosti

Iako nema ništa loše u tome da imate udobne sastanke kod kuće uz hranu i film, Page kaže da je zajedničko iskustvo avanture sjajan način da produbite vezu s nekim.

Činiti stvari koje su pomalo na rubu, nije samo uzbudljivo, već će pomoći da se povežete. Ovo također pokazuje nekom da ste zanimljivi i privlačni, što je važna stvar koju treba nastaviti njegovati, savjetuju stručnjaci.

4. Ostanite svoji

Govoreći o održavanju stvari zanimljivima, Wegner ističe važnost da ostanete svoji, i zanimljivi, čak i kada ste zaljubljeni. Ovo je osobito dugoročno važno ili ako pokušavate navesti nekoga da se ponovno zaljubi u vas.

– Često u vezama, osobito u dugotrajnim, partneri gube privlačnost jedno prema drugome. To nije zato što više nisu fizički privlačni; to je zato što je izgubljena novost – objašnjava Wegner.

Zbog toga je jako važno da dugoročni partneri ostanu predani svojim interesima, ne samo zbog vlastitog osobnog rasta, već i zbog održavanja osjećaja nepoznatosti ili znatiželje.

5. Razumjeti njihove potrebe

Svi želimo da se osjećamo viđeni i shvaćeni od strane partnera, tako da je još jedan način da potaknete nekoga da se zaljubi u vas tako da ga, naravno, vidite i razumijete.

Bilo da se radi o tome u čemu uživaju u spavaćoj sobi ili o tome kako se njihov stil privrženosti očituje u vezama, poznavanje te osobe pomoći će da pokažete da poštujete njene potrebe. Ukratko, postanite znatiželjni.

6. Mala djela ljubaznosti

Tko ne cijeni mala djela dobrote s vremena na vrijeme… Jedna jednostavna stvar koju možete učiniti kako biste podsjetili nekoga da volite i brinete o njemu je da povremeno radite male stvari koje odražavaju tu ljubav i brigu. To može biti donošenje kave dok su na poslu, dolijevanje goriva u autu ili obavljanje kućnog posla koji mrze. Što god bilo, ova mala djela dobrote su ogromna i podsjetit će ih zašto su odabrali biti s vama.

7. Budite strpljivi

Za pravu ljubav treba vremena pa ćete biti strpljivi dok se vas dvoje zaljubljujete. U tu svrhu, Page ističe ljepotu staromodnog udvaranja i sporog odvijanja stvari. Dok se taj savjet tradicionalno odnosio isključivo na seks, ono o čemu zapravo govorimo ovdje je samo princip strpljenja i dopuštanja da se stvari odvijaju prirodno. Poanta je da doista nema potrebe za žurbom ako ljubav ima istinsku šansu da se razvije.

8. Ne pokušavajte siliti

Slično kao što treba biti strpljiv i ne pokušavati požurivati proces, i Wegner i Page naglašavaju da je ljubav sama po sebi sila koja ne zahtijeva ili barem ne bi trebala zahtijevati nikakvu silu s vaše strane.

– Na kraju dana, postoji toliko mnogo aspekata zaljubljenosti u nekoga da se to ne može odglumiti. Ako se uhvatite da pokušavate navesti nekoga da se zaljubi u vas, zapitajte se zašto – kaže Wegner i dodaje da ako ljubav nije iskrena, neće trajati.

Želja za nekim često se povećava kada je on gotovo dostupan i gotovo zainteresiran i gotovo zaljubljen, ali nikad ne stigne u potpunosti – a to nije recept za pravu ljubav.

Ako ste pokušavali natjerati nekoga da se zaljubi u vas, trebate prvo procijeniti što zapravo osjećate prema toj osobi. Ako možete utvrditi da to nije samo zaljubljenost i vidite stvarnu budućnost, a imate i zajednički interes, ljubav će se prirodno razviti tijekom vremena dok oboje budete njegovali osjećaj intimnosti, sigurnosti i bliskosti, donosi MBG. prneosi 24sata

