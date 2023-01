NIKADA NISU SPAVALI ZAJEDNO, A IMAJU ČETIRI KĆERKE: MIRIJAM I ARON OTKRILI TAJNU KOJU KRIJE NJIHOVA SPAVAĆA SOBA

Međutim, kao supružnici oni nikada za deceniju braka nisu proveli cijelu noć zajedno niti su ikad spavali u istom krevetu.

Mirijam i njen muž su ortodoksni Jevreji i strogo se pridržavaju pravila svoje vjere. Naime, u danima kad žena ima menstruaciju muž ne bi trebalo da spava u istom krevetu s njom. Mirijam i Aron su ovo pravilo malo modifikovali i praktično ne spavaju u istom krevetu od prvog dana njihovog braka.

Mirijam je pojasnila da njihova vjera ne zabranjuje mužu i ženi da spavaju u istom krevetu, prosto je to dogovor između nje i supruga. Ona vjeruje da je to još više produbilo njihovu ljubav.

Porodice kao što je naša koje praktikuju vjeru, sedmicu kad žena ima menstruaciju nazivaju Nidah. Tada muž ne smije da spava u istom krevetu sa ženom. Ja i Aron smo se na početku našeg braka dogovorili da to praktikujemo sve vrijeme. On ima svoju sobu za spavanje, a ja svoju. To je ojačalo našu ljubav jer kad ne možete da seksom „izgladite“ svađu onda ste primorani da više razgovarate što produbljuje odnos između muškarca i žene – rekla je ona.

Mirijam vjeruje da je ovaj njihov stav dodatno začinio i njihov intimni odnos.

Kada niste stalno pored muža seks je mnogo uzbudljiviji a dodiri mnogo intenzivniji. Moram da naglasim da nama vjera ne zabranjuje da imamo intimne odnose samo kad želimo djecu već je dozvoljen seks i radi ličnog zadovoljstva – naglasila je ona.

To što spavaju u različitim sobama pomaže im da se bolje odmore i imaju više snage za svakodnevne obaveze na poslu i oko djece.

Ja sam babica i često radim noću u porodilištu. Moj suprug je bio vatrogasac a sad je bolničar i takođe radi po smjenama. Kad dođete umorni poslije noćne smjene jako je važno da se dobro naspavate i odmorite – rekla je Mirijam.

Ona je naglasila da je ovo tajna njenog uspješnog braka i da su i ona i njen suprug sretni zbog načina na koji funkcionišu.

Kad niste svaku noć u krevetu zajedno drugačije doživljavate ljubav pa i sam intimni čin. Sve je nekako uzbudljivije i ljepše. Čak s nestrpljenjem očekujete intimni susret u spavaćoj sobi što podiže uzbuđenje među nama – rekla je ona. prenosi hayat

