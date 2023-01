VELIKI HOROSKOP ZA NAREDNIH 6 MJESECI – OD JANUARA DO JULA: Saznajte šta vas čeka

Horoskop za prvu polovinu 2023. godine – šta astrolozi predviđaju za svaki horoskopski znak od januara do jula!

OVAN (21. mart-20. april)

Sada kada smo u novoj godini, ostavimo prošlost iza sebe i počnemo ispočetka. Kada tražite prilike, pokušajte da razmišljate van okvira. Ipak, biće vam predstavljene nove mogućnosti u drugom kvartalu. Nekima je predviđeno i povećanje zarade. Novi poslovni poduhvati imaju dobre šanse za uspjeh u 2023. godini, a ulaganja će takođe donijeti profitabilne povraćaje. Možda ćete primijetiti rastuću svijest o nježnosti, romantičnoj misli i širenju društvenih veza u prvih nekoliko mjeseci godine. Čak i ako vam je strpljenje iscrpljeno kada imate posla sa određenim članovima porodice, i dalje morate biti fleksibilni. Ove godine popravljanje stvari možda neće biti jednostavno i zahtjeva neka strateška prilagođavanja. Stresu ne treba davati nikakvu moć nad sobom.

BIK (21. april-20. maj)

Bik, možete se nadati novom početku i prosperitetnoj Novoj godini! Predstojeća godina će doneti svoj deo prepreka, ali će donijeti i značajne nagrade. U prvoj polovini 2023. godine ne biste trebali žuriti ni u šta, ulagati u bilo šta rizično ili se trošiti na sve što vam nije potrebno. Umesto da pokušavate da pobegnete od svojih problema, trebalo bi da radite na jačanju svojih veza sa članovima porodice. Savladavanje nove oblasti stručnosti ili skupa veština može vam pomoći da se popnete na korporativnoj lestvici. Neki od vas možda žele da pokrenu sopstveni posao. Pridržavajući se rutine fizičke aktivnosti i hranljive ishrane, možete se približiti svojim fitnes ciljevima. Možda ćete morati da se pozabavite problemima u svojim romantičnimvezama početkom godine, ali stvari će uskoro postati uzbudljive. Mogu se ukazati mogućnosti za unaprijeđivanjem znanja u drugim zemljama. Putovanje u inostranstvo u kratkom roku zbog posla bi moglo biti veoma korisno. Budite oprezni kada potpisujete ugovore i sve pažljivo pročitajte.

BLIZANCI (21. maj-21. jun)

Blizanci mogu da se raduju plodnoj godini. Neće više biti problema sa vašim radom, a sreća će vas obasjati. Neki od vas mogu preuzeti dodatne odgovornosti. Romantika i ljubav mogu da procvjetaju ove godine. Nivo entuzijazma i međusobnog razumijevanja među voljenima će ostati visok. Morate ostati energični i uključiti vježbu u svoju dnevnu rutinu da biste uživali u prednostima zdravog tijela. Pravna poravnanja koja uključuju ostavinske sporove mogu takođe postići sporazumna rješenja. Kupovina nekretnina je opcija ako ste zainteresovani za to. Ove godine posao će zahtjevati česta putovanja u inostranstvo, a pokazaće se i povoljnim. Studenti mogu nastaviti da dobro polažu sve svoje ispite i imaju produktivnu akademsku godinu.

RAK (22. jun-22. jul)

2023. će biti fantastična godina za vas. Može doći do unapređenja ili povećanja plate. Možete da očekujete veliki uspjeh i materijalno obilje u posljednjoj četvrtini. Doslijedni, mali, ali stabilni napori tokom vremena su ono što je potrebno da bi se bilo šta postiglo. Snažno umrežavanje će verovatno koristiti poslovnim ljudima. Planovi za poboljšanje vaše finansijske situacije mogu biti veoma traženi. Međutim, bogaćenje brzo ili lako nije nešto što treba uzeti u obzir. Odnosi sa voljenim osobama će vjerovatno doživjeti malo fluktuacija. Da biste ove godine zadržali mir kod kuće, moraćete da napravite neke ustupke. Neki od vas će možda primiti romantične uvode od zajedničkih prijatelja. Neki od vas bi mogli postići uspjeh u turističkoj industriji. I akademski izgledi i izgledi za prijem su idealni ove godine. Kupovina imovine se preporučuje, ali ne bi trebalo da donosite ishitreneodluke.

LAV (23. jul-23. avgust)

Mogućnosti za Lavove u Novoj godini ima na pretek. Zadržite hladnoću i koncentraciju netaknutim ako želite da uživate u opcijama koje dolaze zajedno. Napredak u karijeri će se meriti samo napornim radom. Ostvarite što više ličnih i profesionalnih kontakata. Ostaćete motivisani novcem i željećete da povećate svoju zaradu. Zajednička ulaganja i druge nedirektne investicije vjerovatno će dobro poslovati u prvoj polovini godine. Nakon prva tri mjeseca, imaćete mirne i prijateljske interakcije sa svojim najmilijima. Vaša romansa će procvjetati kada shvatite svoje razlike kao par. Za neke će možda zazvoniti svadbena zvona. Promjene u vašem rasporedu rada mogu poremetiti vašu rutinskuishranu – ostanite oprezni tamo. Zdrav život i briga o sebi trebalo bi da budu vaši vodeći principi u narednoj godini. Moraćete da iskoristite svoje diplomatske veštine i hrabrost da biste zaključili poslove u transakcijama sa nekretninama.

DJEVICA (24. avgust-23. septembar)

Uspjeh će biti vaš u 2023!! U prvoj polovini godine mogu se pojaviti nove prilike, otvarajući put za potpuno nove početke. Zahvaljujući pažljivom finansijskom planiranju, ova godina bi trebalo da bude veoma plodna u monetarnom smislu. Vaši profesionalni životi počinju da se poboljšavaju ove godine ako donosite pametne odluke o karijeri i ciljevima. Da biste ostali konkurentni na današnjem tržištu rada, morate da budete u toku sa svojim vještinama i obrazovanjem. 2023. može biti mirna godina kod kuće. Provedite vrijeme sa onima do kojih vam je stalo. U drugom kvartalu godine možda ćete postići romantični uspjeh. Posvećenost zdravijem načinu života obezbijediće vam ogromnu energiju.

VAGA (24. septembar-23. oktobar)

2023. će vjerovatno doneti sa sobom pogodno vreme. Imate dobre šanse da ostvarite svoje ciljeve u drugoj četvrtini. Pored materijalnog blagostanja, tu će biti i šansa za profesionalni razvoj. Vaši napori da uštedite mogu se prilično isplatiti. Naučite da date prioritet sopstvenim potrebama pre nego što se fokusirate na mišljenja drugih. Porodični život može doživeti svoje uspone i padove. Romantično nastrojene Vage mogu imati problema u vezi. Donesite odluku koja će promijeniti godinu ranije ako je to moguće. Iskustvo putovanja moglo bi da bude veoma korisno za Vage. Odmor pun uspomena je nagoviješten. Ova godina nudi mnogo potencijala za akademski napredak. Neke od vas možda čeka neočekivano nasledstvo.

ŠKORPIJA (24. oktobar-22. novembar)

“Promena” će biti vaša mantra 2023. Vaša finansijska situacija će verovatno dobiti novi maksimum. Oni koji posjeduju preduzeća imaće neviđene mogućnosti za rast. Ove godine biste mogli da napravite neke značajne korake u karijeri. Za neke od vas je u centru pažnje. Posljednji kvartal godine posebno bi se pokazao veoma uspješnim za vas. Kod kuće možda vlada mir i slaganje, ali poslednja dva-tri kvartala možda i dalje imaju svoje izazove. Godina ima mnogo potencijala da bude izuzetna na romantičnom frontu. Amorova strela može pronaći one koji su usamljeni i traže ljubav. Održavanje uma čistim kroz duhovnu praksu omogućava vam da sagledate svoja ograničenja. Studenti će vjerovatno uspjeti kroz takmičarske ispite.

STRIJELAC (23. novembar-21. decembar)

2023. bi bila godina kojoj se treba radovati. Postoje dobre šanse da ćete ove godine dostići nove visine. Zahvaljujući stalnom toku projekata, možda ćete biti zauzeti tokom cijele godine. Vaši saradnici će vas podržati i možda ćete postići veličinu u profesiji koju ste izabrali. Dobro iskoristite svoje instinkte kada su u pitanju finansijska pitanja kako biste osigurali uspjeh vašeg poslovanja. Biće to dobra godina za vaše veze. Porodica i rođaci će vam uvijek stajati i pružati podršku. Vi i vaš partner možete postati sretniji i bliži jedno drugom. Ova godina koja dolazi trebalo bi da bude jedna od najzdravijih u vašem životu. Opuštajuće aktivnosti mogu vam pomoći da izbjegnete povećanje nivoa stresa.

JARAC (22. decembar-21. januar)

Bićete prisutni u prvoj čpolovini 2023. godine sa osmijehom. Postoji potencijal za povećanje zarade i rezultirajuće povećanje bogatstva. Prilika da se obezbedi veoma unosan posao sa klijentom velike neto vrednosti može se pojaviti za preduzetnike. Šta god da radite sa svojim novcem, sve će ići najbolje. Možete uspeti na frontu karijere kada godina počne. Možete se istaknuti tako što ćete prihvatiti izazov i preuzeti dodatne odgovornosti kako godina odmiče. Sreća i mir će prožimati vaš dom i odnose. U prih 6 mjeseci 2023. godine možete imati šanse da se povežete dublje sa nekom osobom. Toplina i intimnost u vašoj vezi će vjerovatno rasti tokom drugog i trećeg kvartala, donoseći vam veliku radost i stabilnost. Većim delom godine trebalo bi da se osjećate fantastično. Vaš neograničeni optimizam bi trebalo da vam pomogne da savladate svaki izazov. Ako se ukaže prilika za putovanje, nema štete od toga.

VODOLIJA (22. januar-19. februar)

Sreća vam se osmjehuje na početku 2023. godine! Možda ćete se osećati puniji energije nego ikada ranije, a to će vas stalno odvesti u drugu četvrtinu. Ako se potrudite u Novoj godini, možda ćete se do kraja godine naći u veoma sigurnoj finansijskoj poziciji. Ne žurite ni sa čim u trgovanju; to bi vas moglo koštati novca. Nakon teškog početka, godina će ispasti dobro. Uskoro ćete možda dobiti povišicu ili unaprijeđenje zbog vrednosti koju drugi vide u onome što ste postigli u svom poslu. Održavanje vašeg zdravlja trebalo bi da bude jedan od vaših glavnih prioriteta. Vaši nivoienergije mogu se smanjiti ako se previše gurnete van svojih fizičkih granica. Radne obaveze vas mogu sprečiti da provodite dovoljno vremena sa porodicom i prijateljima kod kuće. Težak početak godine u ljubavi neće trajati vječno. Vaš pozitivan stav i poverenje u vezu mogu pomoći u njenom jačanju.

RIBE (20. februar-20. mart)

Dobićete ono što želite u 2023! Možda ćete pronaći nove mogućnosti koje će vam pomoći da uspijete u svim oblastima svog života. Možda ćete ponovo početi da se osjećate bolje, a to bi moglo dovesti do bržeg i boljeg donošenja odluka. U prvoj polovini godine možda vas očekuju uspeh u svojim poduhvatima i širenju. Usput ćete sresti neke ljude koji služe kao uzori i mentori finansijske odgovornosti. U 2023. ne bi trebalo da se preispitujete o nekim važnijim izborima koje ste napravili za svoju karijeru. Možete očekivati da će vaš dom i porodični život nastaviti da cvjetaju kao rezultat vaših napora.

