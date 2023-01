DA LI STE DIJETE MERKURA, MARSA ILI VENERE: Planeta pod kojom ste rođeni otkriva dosta o vama

DA LI STE DIJETE MERKURA, MARSA ILI VENERE? Planeta pod kojom ste rođeni otkriva dosta o vamaHOROSKOP ZA NEDJELJU, 1. JANUAR Ovnu nova godina počinje svađama, Vaga na granici, Vodolija pred raskidom veze…

One utiču na ljude u odnosu na njihovu lokaciju. Dok mnogi ljudi znaju koji je njihov horoskopski znak, malo njih zna koja je planeta koja upravlja tim znakom.

Sunce

Sunce upravlja znakom Lava. Ono je najkonstantnije mjerilo zodijaka. Sunce posjećuje istu poziciju svake godine. Zbog toga je korišćeno kao osnova za kalendare i mjerenje vremena. Znak Lava živi u vezi sa Suncem. Osoba rođena pod ovim znakom ima veliku sliku o sebi, konstantnu ličnost i veoma je vatrena.

Mjesec

Znak Raka je vođen Mesecom. Jedini znak u zodijaku kojeg njegov vladalac posjećuje svakog mjeseca. Naše plime i osjeke, kao i mnogi životni ciklusi, vezani su za Mjesec. Rak je znak koji je opsjednut sigurnošću. Oni rođeni pod ovim znakom vole dom, osjećaj sigurnosti i konstantnosti, imaju izraženu intuiciju i vole da obilježe svoju teritoriju u svijetu.

Merkur

Planeta Merkur vlada sa dva znaka, Blizancima i Devicom. Merkur se pomjera oko zodijaka jako brzo, pa je u putanji oko Sunca ispred nas, tako da djeluje da se nekada pomjera unazad. Tri perioda retrogradnog Merkura nam dopuštaju da sagledamo naša dostignuća, a ponovo ubacuje haos u planove. Oni kojima Merkur vlada su zbog toga skloni dobroj improvizaciji. Blizanac koristi dominantnu komunikativnost dok Djevica koristi informacije i organizaciju Merkura. Rođeni pod znakom Blizanca nauče da pričaju o onome što misle i osjećaju na najbolji mogući način. Djevice kontrolišu svoj svijet i ostvaruju hijerarhije koje samo oni razumiju.

Venera

Venera vlada umjetnošću, ljepotom i ljubavlju. Venera se pomjera u zodijaku kroz 11 mjeseci, ali u dvogodišnjem periodu ima jedan rastegljiv period koji je retrogradan i koji može da traje skoro dva mjeseca. Ovo je pauza koja inspiriše umjetnike i pokazuje ljubav. Venera je muza svega. Ona je vladalac Vage i Bika. Ova dva znaka imaju malo toga zajedničkog, ali njihove ličnosti reflektuju dvije strane novčića Venere. Bik reflektuje ljepotu umjetnosti, nakita i hrane. Vaga voli sofisticiranost predstavljenu umjetničkim svijetom, eleganciju mode i ljubavne ekspresije uz lijepu večeru.

Mars

Mišićava planeta akcije dovodi intenzivnost gdje god da se nađe. Mars je dva puta godišnja u sunčevom krugu a za to vrijeme je retrogradan nekoliko nedjelja, dovoljno da ratnik u nama oslobodi svoje borbene planove. Mars je vladalac Ovna ali i Škorpije.

Jupiter

Najveća planeta u sunčevom sistemu i vođa svih velikih stvari, ekspanzija i ekscesa. Jupiteru treba 12 godina da se pomjeri kroz zodijak, a u svakom znaku ostaje po godinu dana. Jupiter je planeta vodilja Strijelca i Ribe. Strijelčevi vole da se zabavljaju i da se kockaju, dok Ribe imaju velike vizije o životu. Svaki od ovih znakova reflektuje Jupiter i njegovu prirodu. U antičkom Rimu, Jupiter je bio kralj svih bogova.

Saturn

Saturn je jedina planeta koja vodi dva susjedna znaka. On je vladalac Jarca i Vodolije. Satunu je potrebno oko 28 i po godina da obiđe ciklus zodijaka, a u svakom znaku je oko dvije i po godine. On je planeta ograničenja, a najmanje je vidljiv golim okom sa Zemlje. Jarčevi i Vodolije su suprotnosti Raku i Lavu. On vodi u najmračnijim mjesecima u toku godine. Jarac je znak statusa i traži svoje mjesto u svijetu. Svojevoljan je kada su ograničenja socijalne konvencije vidljiva. Vodolije su ljubavnici i ljudi koji su u gužvi, mas medijima i popularnim trendovima, ali takođe su dosta u individualnoj interakciji, nekada držeći distancu od svih.

Uran, Neptun i Pluton

Ove planete su nekada bile nepoznate, ali kako je čovječanstvo otkrilo za njih, astrolozi su došli do mnogih veza između njih i znakova. Uran je određen kao planeta revolucije, a otkriven je u doba Francuske Revolucije. To je glavni vladar Vodolije. Neptun je otkriven sredinom devetnaestog vijeka i posmatran je kao velika povezanost fotografije i pića, iluzija i rođenja psihoanalize. On je glavni vladalac Ribe. Pluton je otkriven 1930. godine i povezan je sa tajnim izvorima moći, savršenim da se upotpuni znak Škorpije.

