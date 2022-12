ĆERKA LEPOG MIĆE RADI U GUGLU – doktorirala u Holandiji, smatraju je GENIJEM: Evo kako izgleda

Lepi Mića, jedan je od najpoznatijih rijaliti učesnika, koji iz godine u godinu ulazi u “Zadrugu”. Ipak, on retko govori o svojoj porodici, a iako se zna da ima ćerku o njen život je za mnoge prava misterija.

Sara, Mićina ćerka, je mlada, obrazovana devojka, koja je završila Elektrotehnički fakultet i master u Beogradu, te doktorske studije u Holandiji, a trenutno radi u “Guglu”.Lepi Mića je često tokom učešća u Zadruzi pominjao svoju naslednicu na koju je ponosan, ali je jednom prilikom i otkrio da je i on živeo u siromaštvu, dok je gajio svoju ćerku Saru, te da se uvek trudio da ona ne primeti da nemaju novca.

– Ja sam svoju misiju završio. Druga je stvar da imam 30 godina… Ja sam svoje dete odškolovao, ona živi od svoje škole. Ona je magistar, doktor inženjer, ima svoj hleb. Ne moram da se borim da završi srednju, osnovnu školu, ja problem nemam. Čekam samo godine da dobijem penziju. Otvoriću nešto kad budem u penziji, nemam problem. To je razlika između mene i ostalih. Imao sam problem 90-tih godina, a oni tad nisu bili ni rođeni. Ja sam sačuvao sve, odgojio dete, odgajio, odškolovao, sačuvao brak, zato kažem da sam tata. Imam mir, nemam problem da razmišljam šta ima Snežana šta da jede. Imam problem da li je Sara u hotelu A ili u hotelu B kategorije. Ali imao sam problem da je iškolujem, da ne primeti nemaštinu, da izađe iz te priče neopterećena. I kad ima i kad nema, ona to nije znala, ona je za sebe imala i nije primetila nikakav problem – ispričao je pevač.Kako je Sara otkrila, to što Snežana, Mićina žena, ne dolazi da gostuje u emisijama i to što ne daje izjave za medije zapravo je deo dogovora između njenih roditelja,piše Srbijadanas

Facebook komentari