U novogodišnjoj noći pretežno vedro sa temperaturama u “plusu”

U novogodišnjoj noći u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno vedro vrijeme sa temperaturama zraka između dva i osam stepeni, javlja Anadolu Agency (AA).

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najhladnije je bilo na Sokocu gdje su izmjerena minus četiri stepena Celzijusa. Na Bjelašnici su izmjerena minus dva stepena, Zenici jedan, Tuzli dva, Sarajevo-Bjelave tri, Bijeljini i Prijedoru pet, Ivan Sedlu, Sanskom Mostu i Zvorniku šest, Srebrenici, Stocu i Trebinju sedam, Bugojnu, Livnu i Širokom Brijegu osam, Doboju i Mostaru devet, Gradačcu deset, Bihaću i Neumu 13 i Banja Lucu 14.

“Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od deset do 16 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U subotu se na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od četiri do deset, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 11 do do 18 stepeni.

Tokom noći pretežno vedro sa temperaturama zraka između dva i osam stepeni.

U nedjelju se u većem dijelu BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od četiri do deset, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

Sunčano uz umjerenu oblačnost očekuje se u BiH u ponedjeljak. U jutarnjim satima po kotliama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od četiri do deset, a dnevna od 11 do 18 stepena.

U utorak se u BiH očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od četiri do deset, a dnevna od deset do 16 stepeni.

