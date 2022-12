Vjenčanje iz horora: Proslava se pretvorila u haos, gosti se tukli…

Policija je u četvrtak u 23 sata pozvana u centar Grand Paradiso u Fairfieldu, na zapadu Sidneyja, nakon što je primila izvještaje da je izbila velika tuča.

Gosti su se zabavljali na svadbi i slavili mladu i mladoženju prije nego što je grupa muškaraca izašla na ulicu.

Vjeruje se da su dvojica muškaraca tada počeli da se svađaju, a na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama se vidi kako se par gura jedan drugog.

Dok su njihovi drugovi pokušavali da smanje napetost, jedan od muškaraca je viđen kako trči i navodno zadaje prvi udarac – što je izazvalo sveopštu tuču u kojoj je učestvovalo više od deset gostiju. prneosi “N1“.

Čovjek koji je navodno zadao prvi udarac je brzo bačen na zemlju.

Gosti sa vjenčanja koji su napustili mjesto događaja pokušali su da prekinu haos. 39-godišnjak je hospitalizovan nakon što je zadobio posjekotine po licu i ruci.

Navodno je jedan muškarac bio naoružan nožem tokom tuče.

Čovjek je navodno završio u policijskom pritvoru, ali optužnica tek treba da bude podignuta.

Daily Mail Australia je kontaktirao policiju Novog Južnog Velsa za komentar.

Na snimcima sa vjenčanja prje nego što su tenzije proključale, vide se mladenci i gosti kako plešu dok bend svira na svadbi.

Wedding brawl kicks off outside Grand Paradiso in Fairfield with one man 'stabbed' https://t.co/n2UGCLurUU

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 23, 2022